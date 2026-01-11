Home > देश > वफादारी की मिसाल बना रामनगर का ये कुत्ता, बाघ से लड़ मालिक की बचाई जान, जानें पूरा मामला

Ram Nagar German Shepherd Dog Saves Owner Life: उत्तराखंड के मदनपुर गैबुआ गांव में पालतू कुत्ता पायलट ने बाघ से लड़कर अपने मालिक की जान बचाई. इस बहादुरी में उसकी मौत हो गई. घटना के बाद गांव में डर का माहौल है.

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: January 11, 2026 9:31:49 AM IST

Ram Nagar Dog Saves Owner Life: कुत्ते को इंसान का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है. उत्तराखंड के नैनीताल जिले से सटे एक गांव में ये बात सच साबित हुई, जब एक पालतू कुत्ते ने अपने मालिक की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी.

रामनगर क्षेत्र के मदनपुर गैबुआ गांव में रहने वाले रक्षित पांडे अपने खेत में गन्ने की कटाई के लिए गए थे. उनके साथ उनका पालतू जर्मन शेफर्ड कुत्ता पायलट भी था. खेत जंगल के पास है, जहां अक्सर जंगली जानवर दिखाई देते हैं.

झाड़ियों में छिपा था बाघ

रक्षित पांडे को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पास की झाड़ियों में एक बाघ छिपा हुआ है. जैसे ही बाघ ने उन्हें नजदीक देखा, उसने हमला करने की कोशिश की. अचानक हुए इस खतरे से पांडे संभल भी नहीं पाए.

अपने मालिक पर खतरा देखकर कुत्ता पायलट तुरंत बाघ पर टूट पड़ा. उसने पूरी ताकत से बाघ का सामना किया और उसे मालिक से दूर रखने की कोशिश करता रहा. इस दौरान बाघ ने पायलट पर कई बार हमला किया.

मालिक की जान बची, कुत्ते की गई जान

भयंकर संघर्ष में पायलट की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन उसकी बहादुरी की वजह से रक्षित पांडे सुरक्षित बच गए. अपने वफादार साथी को खोने का गम उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था.

घटना की जानकारी मिलते ही गांव में डर का माहौल बन गया. बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे. लोगों को चिंता है कि बाघ गांव के पास ही घूम रहा है, जिससे शाम के समय बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है.

वन विभाग को दी गई सूचना

घटना की सूचना स्थानीय नेताओं और वन विभाग को दी गई. वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कुत्ते का पोस्टमार्टम कराया गया. अधिकारियों ने बताया कि इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है.

वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है कि बाघ की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है. लोगों से अपील की गई है कि वे अकेले खेतों में न जाएं और सतर्क रहें.
 

