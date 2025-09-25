Railway Station in UP : क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे स्टेशन हैं?
Railway Station in UP : क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे स्टेशन हैं?

Uttar Pradesh Total Railway Station : उत्तर प्रदेश में काफी रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें प्रयागराज, झांसी, कानपुर जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल हैं. 649 स्टेशनों पर मुफ्त वाई-फाई और कई साफ-सुथरे स्टेशन भी मौजूद हैं.

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: September 25, 2025 1:56:08 PM IST

Railway Station in UP : क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे स्टेशन हैं?

Uttar Pradesh Total Railway Station : उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यहां रेल यात्रियों के लिए बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं. Prokerala की रिपोर्ट की मानें तो पूरे राज्य में 1144 रेलवे स्टेशन हैं, जो लोगों को अलग-अलग जगहों पर आराम से पहुंचाते हैं. इस लेख में हम आपको उत्तर प्रदेश के मुख्य रेलवे स्टेशनों और कुछ जरूरी बातों के बारे में बताएंगे.

मेन रेलवे स्टेशन कौन-कौन से हैं?

उत्तर प्रदेश में कुछ बड़े और मशहूर रेलवे स्टेशन हैं जहां से सबसे ज्यादा ट्रेनें गुजरती हैं. ये स्टेशन हैं:

 प्रयागराज जंक्शन (ALD)
 झांसी जंक्शन (JHS)
 पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन (DDU)
 गाजियाबाद (GZB)
 कानपुर सेंट्रल (CNB)

ये स्टेशन उत्तर प्रदेश के मेन रेलवे हब हैं, जहां से देश के कई हिस्सों के लिए ट्रेनें चलती हैं.

कुल रेलवे स्टेशन और जंक्शन की संख्या

उत्तर प्रदेश में कुल 1144 रेलवे स्टेशन हैं. इसके अलावा, यहां 38 रेलवे जंक्शन भी हैं. जंक्शन वे स्टेशन होते हैं जहां से ट्रेनें अलग-अलग रास्तों पर जाती हैं.

सबसे साफ-सुथरे स्टेशन

यात्री सफाई को लेकर अक्सर शिकायत करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ स्टेशन स्वच्छता के मामले में अच्छे हैं:

 फैजाबाद जंक्शन
 सहारनपुर
 पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन

ये स्टेशन स्वच्छता रैंकिंग में भी अच्छे स्थान पर हैं.

 वाई-फाई की सुविधा

आजकल इंटरनेट बहुत जरूरी हो गया है. उत्तर प्रदेश के लगभग 649 रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाई-फाई उपलब्ध है. इससे यात्री यात्रा के दौरान आसानी से इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं.

 रेलवे जोन और डिवीजन

उत्तर प्रदेश में कई रेलवे जोन और डिवीजन हैं. ये अलग-अलग क्षेत्रों को संभालते हैं:

 ईस्ट सेंट्रल रेलवे: दानापुर, धनबाद, मुगलसराय
 नॉर्थ सेंट्रल रेलवे: आगरा, प्रयागराज, झांसी
 नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे: इज्जतनगर, लखनऊ, वाराणसी
 नॉर्दर्न रेलवे: अंबाला, दिल्ली, लखनऊ, मुरादाबाद
 वेस्ट सेंट्रल रेलवे: जबलपुर, कोटा

हर जोन के पास अपने क्षेत्र के कई स्टेशन होते हैं.

 इंटरस्टेट ट्रेनों की संख्या

उत्तर प्रदेश से लगभग 338 अंतरराज्यीय ट्रेनें गुजरती हैं. ये ट्रेनें राज्य को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ती हैं.

उत्तर प्रदेश का रेलवे नेटवर्क बहुत बड़ा है. यहां के स्टेशन यात्रियों को सुविधा और आराम देने की कोशिश में लगे हुए हैं. चाहे सफाई हो या वाई-फाई की सुविधा, रेलवे लगातार बेहतर बनने की दिशा में काम कर रहा है. इससे यात्रियों के लिए सफर और भी आसान हो गया है.

Tags: Number of trains in Uttar Pradesh, railway station, total railway station in uttar pradesh
Railway Station in UP : क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे स्टेशन हैं?

