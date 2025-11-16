Home > दिल्ली > सामान्य विस्फोट से हो सकता है बड़ा खतरा? जांच एजेंसियों को ‘आतंक-मॉड्यूल’ की चेतावनी!

सामान्य विस्फोट से हो सकता है बड़ा खतरा? जांच एजेंसियों को ‘आतंक-मॉड्यूल’ की चेतावनी!

राजधानी दिल्ली के लाल किले के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर-1 के पास हुए धमाके के मामले में नया मोड़ देखने को मिल रहा है. घटनास्थल से तीन 9 मिमी कैलिबर के कारतूस के साथ-साथ अन्य अवैध हथियार बरामद किए गए हैं.

By: DARSHNA DEEP | Published: November 16, 2025 2:44:14 PM IST

Delhi Blast Case New Updates/Picture Source: DD News
Delhi Blast Case New Updates/Picture Source: DD News


Delhi Blast Case New Updates: राजधानी दिल्ली में लाल किल के मेट्रो स्टेशन पर हुए धमाके ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. इस मामले में रोजाना नए मोड़ सामने आ रहे हैं. ऐसे ही ताज़ा अपडेट देखने को मिल रहा है. जानने के लिए पूरी खबर पढ़िए. 

दिल्ली धमाके में चौंकाने वाले खुलासे 

दिल्ली धमाके में अब बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है. जहां, जांच के दौरान घटनास्थल से तीन 9 मिमी कैलिबर के कारतूस के साथ-साथ दो जिंदा और एक खाली खोखा बरामद किया है. यह बात इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि, 9 मिमी के ये कारतूस सामान्य नागरिकों के लिए कानूनी रूप से पूरी तरह से प्रतिबंधित. जिसपर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रकार की गोली सिर्फ और सिर्फ सेना और पुलिस वाले लोगों के पास ही होती है. 

लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि घटनास्थल पर किसी भी तरह का पिस्तौल और बंदूक का कोई पार्ट पुलिस की टीम को अब तक नहीं मिल पाया है. इसे एक बात जरूर साफ है कि गोली लगाने वाला हथियार अभी तक गायब है. 

पुलिस ने अपने कर्मचारियों की क्यों की जांच?

पुलिस ने अपनी ही तैनात कर्मचारियों की गोलियों की जांच की, लेकिन जांच में यह सामने आया कि उनके पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, इससी वजह से यह संभावना भी कम हो जाती है कि कारतूस उनकी ड्यूटी बंदूकों से ही आए हों. 

खुलासा जांच टीम के लिए बनी बड़ी चुनौती

इस चौंकाने वाले खुलासे ने पुलिस और फॉरेंसिक की टीम को एक बड़ी चुनौती दे दी है. अब जांच की टीम को इस बारे में जाचं करना होगा कि, ये तमाम कारतूस वहां पहुंचे तो आखिर कैसे पहुंचे? दूसरा, क्या उन कारतूस को वहां पहले से ही रखा गया था और तीसरा सबसे अहम, स्रोत, कोई आतंकी नेटवर्क और एजेंसी-लेवल लॉजिस्टिक?

डॉ. उमर उन नबी का नाम आया सामने 

तो वहीं इसी बीच, इस धमाके के संदिग्ध के रूप में डॉ. उमर उन नबी का नाम भी सामने आया है. जहां, फॉरेंसिक डीएनए जांच में उनकी मां के नमूनों के साथ मेल पाया गया, जिससे उनकी घटना से एक सीधा जुड़ाव साबित हुआ है. इसके अलावा, जांच एजेंसियां, हरियाणा के  नूंह में उस बिजली मिस्त्री शोएब के घर भी छापेमारी कर रही हैं, जिसने उमर को 10 दिन के लिए अपना कमरा किराए पर दिया था. 

सामान्य विस्फोट या फिर सोची-समझी साजिश?

इस खुलासे से एक बात तो यह साफ है कि, यह किसी भी तरह का कोई सामान्य विस्फोट नहीं, बल्कि एक सोची-समझी साजिश लग रहा है. इसके साथ ही आतंक-मॉड्यूल और उच्च स्तर की लॉजिस्टिक की एक तरह से चेतावनी है.

देखा जाए तो जांच एजेंसियों के लिए अब यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो गया है कि वे कारतूसों की स्रोत, सप्लायर और नेटवर्क को पूरी तरह से जल्द से जल्द बेनकाब कर सकें. 

Tags: Delhi Red Fort blastHigh Level ConspiracyInvestigation AgenciesPolice and forensic teamTerror Module
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मूंग दाल से बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज

November 17, 2025

दिल्ली-NCR की जहरीली हवा से बचने के लिए अपनाएं ये...

November 17, 2025

₹3 की कीमत वाला शेयर अब ₹100! जानें 5 मल्टीबैगर...

November 17, 2025

भारत के टॉप 10 शहर जहां अरबपतियों की संख्या सबसे...

November 17, 2025

UPI यूज करते समय NPCI की ये चेतावनी याद रखें,...

November 17, 2025

जानें भारत के ऐसे मशहूर एक्टर्स जो प्राइवेट जेट के...

November 17, 2025
सामान्य विस्फोट से हो सकता है बड़ा खतरा? जांच एजेंसियों को ‘आतंक-मॉड्यूल’ की चेतावनी!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सामान्य विस्फोट से हो सकता है बड़ा खतरा? जांच एजेंसियों को ‘आतंक-मॉड्यूल’ की चेतावनी!
सामान्य विस्फोट से हो सकता है बड़ा खतरा? जांच एजेंसियों को ‘आतंक-मॉड्यूल’ की चेतावनी!
सामान्य विस्फोट से हो सकता है बड़ा खतरा? जांच एजेंसियों को ‘आतंक-मॉड्यूल’ की चेतावनी!
सामान्य विस्फोट से हो सकता है बड़ा खतरा? जांच एजेंसियों को ‘आतंक-मॉड्यूल’ की चेतावनी!