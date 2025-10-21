फिर हवा में घुला जहर! Ghaziabad से लेकर Agra तक AQI पहुंचा 300 पार; जानिये अपने शहर का हाल

Delhi-NCR Air Quality: दिवाली का त्यौहार देशभर में आतिशबाजी के साथ धूमधाम से मनाया गया. इस दौरान लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े, जिसका असर आज देखने को मिल रहा है. दरअसल, इसका सीधा असर वायु गुणवत्ता पर पड़ रहा है. वहीं सुबह-सुबह धुंध छाई रही, जिससे हवा और भी ज्यादा जहरीली हो गई. लेकिन, राहत की बात यह है कि कई जगहों पर दोपहर 2.5 बजे से नीचे वायु गुणवत्ता का स्तर सामान्य दर्ज किया गया. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, इस समय गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर सबसे ज़्यादा है. वहीं दिल्ली-एनसीआर की हवा दिवाली से पहले ही प्रदूषित थी. लेकिन, पिछले सोमवार को पटाखों के फटने से वायु गुणवत्ता और बिगड़ गई. वहीं अब हर तरफ धुंध ही धुंध दिखाई दे रही है.

जानिए कहां पड़ा कितना असर?

सीपीसीबी के मुताबिक , गाजियाबाद में 329, आगरा में 205, ग्रेटर नोएडा में 285, हापुड़ में 314, लखनऊ में 244, मेरठ में 300, मुरादाबाद में 233, सेक्टर 62 में 339, वाराणसी में 170 और प्रयागराज में 196 दर्ज किया गया. बताया जा रहा है कि ये रिकॉर्ड मंगलवार सुबह 5 बजे तक के हैं. हरियाणा में, फरीदाबाद में पीएम 2.5 (274), बल्लभगढ़ में 296, चरखी दादरी में 298, गुरुग्राम में 340, मानेसर में 301 और रोहतक में 345 एक्यूआई दर्ज किया गया.

आगरा का बुरा हाल

वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले सोमवार शाम 4 बजे तक आगरा में वायु गुणवत्ता मध्यम स्तर पर थी. लेकिन सोमवार शाम 4 बजे तक, आगरा में एक्यूआई 149 दर्ज किया गया, इसके बाद बुलंदशहर में 252, फरीदाबाद में 182, फिरोजाबाद में 123, गाजियाबाद में 316, गुरुग्राम में 295, हापुड़ में 298 और नोएडा में 325 दर्ज किया गया.

