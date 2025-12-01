नमो भारत स्टेशन पर विकास, क्या राजीव चौक बनेगा मल्टीमॉडल हब?

Rajiv Chawk Multi Modal Hub: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर स्थित राजीव चौक जल्द ही एक मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनने वाला है. जी हां, नमो भारत ट्रेन के भूमिगत स्टेशन के साथ-साथ एक बस अड्डा और मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण की शुरुआत जल्द ही हो सकती है. जिसपर जिला उपायुक्त अजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) को इस पूरे विकास के लिए नई जिम्म्दारी सौंपी गई है. साथ ही उन्होंने कहा कि NCRTC को जल्द से जल्द तैयार करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं.

15.2 एकड़ जमीन पर बनेगा मास्टरप्लान

एनसीआरटीसी की योजना के तहत राजधानी दिल्ली के सराय रोहिल्ला से गुरुग्राम होते हुए रेवाड़ी के बावल तक नमो भारत ट्रेन को चलाने की मंजूरी दी गई है. तो वहीं, इस रूट पर राजीव चौक पर जल्द ही भूमिगत स्टेशन (Underground Station) बनकर तैयार हो जाएगा.

मास्टरप्लान पर क्या बोले जिला उपायुक्त?

इस मास्टरप्लान पर जिला उपायुक्त अजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) को इस पूरे विकास के लिए नई जिम्म्दारी सौंपी गई है. साथ ही उन्होंने कहा कि NCRTC को जल्द से जल्द तैयार करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि हाल ही में हुई बैठक में NCRTC को कड़े आदेश दिए गए हैं कि वह मिनी सचिवालय के सामने मौजूद 15.2 एकड़ की पूरी जमीन के डिजाइन को जल्द ही तैयार करें. इस महत्वपूर्ण योजना के ज़रिए लोगों को आवाजाही करने में बेहद ही आसानी होगी.

नमो भारत का भूमिगत स्टेशन की निर्माण की प्रक्रिया

तो अब जानते हैं नमो भारत का भूमिगत स्टेशन की निर्माण की प्रक्रिया में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है. जिसमें सबसे पहला है सिटी बस अड्डा, बहुमंजिला पार्किंग, पार्क, रेस्तरां, दुकानों के साथ-साथ ऑटो रिक्शा पार्किंग की सुविधा दी जाएगी.

लोगों को जल्द ही मिलेगी बड़ी सुविधा

इस प्लान के तहत लोगों को ज्यादातर केवल राहत देना है, नमो भारत स्टेशन और बस अड्डे पर आने वाले यात्रियों को हर तरह की सुविधाएं दी जाएंगी. इसके अलावा मल्टीलेवल पार्किंग बनने से मिनी सचिवालय आने वाले लोगों को भी वाहन पार्क करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी.

रूट के लिए काटे जाएंगे 3518 पेड़

लेकिन, रूच के निर्माण के लिए 3 हजार 518 पेड़ों की कटाई की जाएगी. नमो भारत ट्रेन के डीएलएफ साइबर सिटी से लेकर राजीव चौक तक के एलिवेटेड ट्रैक के निर्माण के लिए इतने पेड़ों को काटा पड़ेगा. तो वहीं, वन विभाग ने इन पेड़ों की कटाई के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की पर्यावरण शाखा को पूरी तरह से मंजूरी भी दे दी है.

आखिर क्यों जमीन सौंपने में की जा रही है देरी?

यह बात भी ठीक है कि, ज़मीन को सौंपने में किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है. दरअसल, राजीव चौक की यह जमीन परिवहन विभाग और कृषि विभाग के अधीन है, यानी (Under). जीएमडीए पिछले दो साल से बस अड्डा बनाने के लिए परिवहन विभाग से 5 एकड़ जमीन की मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक जमीन नहीं दी गई है.