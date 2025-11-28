Cyclone Ditwah क्या दिल्ली तक मचाएगा तबाही? IMD ने 4 राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट; मछुआरों को भी दी चेतावनी

Cyclone Ditwah Latest Update: एक ओर जहां धीरे-धीरे चक्रवाती तूफान सेन्यार लगातार कमजोर हो रहा है तो वहीं, तूफान ‘दितवाह’ (Cyclone Ditwah) ने दक्षिण भारत के करोड़ों लोगों की टेंशन बढ़ा दी है. तूफान ‘दितवाह’ को लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) की ओर से चेतावनी भी जारी कर दी गई है. इसके मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में दस्तक देने वाला तूफान दितवाह अगले 48-90 घंटों के दौरान तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में तबाही मचाने के लिए तैयार है. IMD ने मछुआरों के लिए ताजा अलर्ट किया है कि वे ऐसी स्थिति में समुद्र के किनारे नहीं जाएं. बारिश और तेज हवाएं मछुआरों की दिक्कत बढ़ा सकती हैं.

किन-किन राज्यों की मुश्किल बढ़ाएगा दितवाह

IMD के वैज्ञानिकों के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में तेजी से सक्रिय हो रहे तूफान दितवाह का असर दक्षिण भारत के राज्यों में देखने को मिलेगा. इस तूफान के एक्टिव होने के बाद दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में मौसम बिगड़ने की संभावना है. दरअसल, गुरुवार (27 नवंबर, 2025) को ही बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव चक्रवात दितवाह में बदल गया. बंगाल की खाड़ी में बने इस खतरनाक सिस्टम को देखते हुए IMD के वैज्ञानिकों की ओर से प्री-साइक्लोन अलर्ट जारी कर दिया गया है. दितवाह तूफान का रुख दक्षिण आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल के अलावा उत्तर तमिलनाडु और पुदुचेरी की ओर से है. इन सभी पांचों राज्यों में रविवार (30 नवंबर, 2025) तक बहुत खराब मौसम होने की आशंका है. ऐसे में IMD की ओर से तटीय इलाकों में मछुआरों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है.

किन राज्यों में हो सकती है तेज बारिश?

चक्रवात दितवाह को लेकर IMD के अलर्ट के मुताबिक, दक्षिण भारत के राज्यों (पुदुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल के कुछ हिस्सों में) में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. खासतौर से तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश का अनुमान IMD की ओर से जताया गया है. वहीं, 1 दिसंबर तक पूर्वी तट पर भारी बारिश, आंधी और तेज़ हवाएं चलने की उम्मीद है. IMD के वैज्ञानिक पहले ही बता चुके हैं कि साइक्लोन दितवाह के बंगाल की खाड़ी में घुसने से पहले श्रीलंका के समुद्र तट के साथ अपने उत्तर-उत्तर-पश्चिम रास्ते पर रहने की उम्मीद है.

साइक्लोन दितवाह के चलते तमिलनाडु के कई ज़िलों में रेड अलर्ट जारी

तमिलनाडु के नागपट्टिनम, तंजावुर, तिरुवरुर और पुदुक्कोट्टई में शुक्रवार को रेड अलर्ट जारी किया गया है. IMD के अनुसार, शनिवार को तिरुवरूर, नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई, कुड्डालोर, विल्लुपुरम और चेंगलपट्टू ज़िले पुडुचेरी और कराईकल के साथ रेड अलर्ट पर रहेंगे.

साइक्लोन दितवाह ने अभी से बढ़ाई टेंशन

शुक्रवार को रामनाथपुरम, शिवगंगा, तिरुचिरापल्ली, मयिलादुथुराई, अरियालुर ज़िलों और कराईकल के लिए ‘भारी से बहुत भारी’ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा तंजावुर, अरियालुर, पेरम्बलुर, कल्लाकुरिची, तिरुवन्नामलाई, वेल्लोर, रानीपेट, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर और चेन्नई ज़िले शनिवार को ऑरेंज अलर्ट पर रहेंगे. वहीं, रविवार को तिरुवल्लूर, चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम और रानीपेट ज़िले ऑरेंज अलर्ट पर रहेंगे.

तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बारिश का अनुमान

IMD के अनुसार, शुक्रवार (28 नवंबर) को दक्षिण तमिलनाडु में कई जगहों पर और उत्तरी क्षेत्र, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है. नागपट्टिनम, तंजावुर, तिरुवरुर और पुडुक्कोट्टई में एक या दो जगहों पर बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो सकती है, रामनाथपुरम, शिवगंगा, तिरुचिरापल्ली, मयिलादुथुराई, अरियालुर और कराईकल में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है, थूथुकुडी, विरुधुनगर, मदुरै, पेरम्बलुर, कुड्डालोर और पुडुचेरी में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है.

कहां-कहां होगी तेज बारिश?

वहीं, शनिवार (29 नवंबर, 2025) की बात करें तो पूरे तमिलनाडु में, खासकर उत्तरी जिलों में, बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। तिरुवरूर, नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई, कुड्डालोर, विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू के साथ-साथ पुडुचेरी और कराईकल में भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है. इसके अलावा, कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा तंजावुर, अरियालुर, पेरम्बलुर, कल्लाकुरिची, तिरुवन्नामलाई, वेल्लोर, रानीपेट, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर और चेन्नई में भी भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. वहीं, पुदुक्कोट्टई, तिरुचिरापल्ली, सलेम, कृष्णगिरी, धर्मपुरी, तिरुपत्तूर, करूर और नमक्कल में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है.

30 नवंबर के लिए अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार, रविवार (30 नवंबर, 2025) को उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि तिरुवल्लूर, चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम और रानीपेट में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है. वेल्लोर, तिरुपत्तूर, तिरुवन्नामलाई, विल्लुपुरम, कृष्णगिरी, धर्मपुरी और पुडुचेरी में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. वहीं, 1 दिसंबर को हवाएं थोड़ी शांत होने पर तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

मछुआरों के लिए सलाह

IMD ने मछुआरों के लिए अलर्ट जारी किया है. इसमें कहा गया है कि वे 1 दिसंबर तक दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कोमोरिन इलाके और तमिलनाडु-पुडुचेरी तट पर न जाएं. जो लोग पहले से समुद्र में हैं, उनसे बिना देर किए सबसे पास के किनारे पर लौटने की अपील की गई है. बताया जा रहा है कि दितवाह तूफान के असर से चलते तेज हवाएं चल सकती हैं. भारी बारिश के चलते मछुवारों की मुसीबत भी बढ़ सकती है.

वैश्विक स्तर पर भी तूफानों ने डाला असर

गौरतलब है कि इस पूरे साल कई तूफानों ने दक्षिण के राज्यों में लोगों की मुसीबत बढ़ाई है. इतना ही नहीं इन तूफानों का असर उत्तर भारत में भी हुआ है. वैश्विक स्तर की बात करें तो 2025 का अटलांटिक तूफ़ान सीज़न आधिकारिक तौर पर 1 जून से शुरू हुआ है और 30 नवंबर को समाप्त होगा. ऐसे में यह कई राज्यों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा. कुल मिलाकर इस साल तूफानों की वजह से विश्व भर के लोग परेशान हुए हैं. खासतौर से अमेरिका को भी इन तूफानों के चलते भारी जान-मान का नुकसान हुआ है.

