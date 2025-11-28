Home > क्राइम > Kapil Sharma Cafe Firing Case: कौन है जिसने कपिल शर्मा के कैफे पर की थी फायरिंग? जानें गैंगस्टर की पूरी क्राइम कुंडली

Kapil Sharma Cafe Firing Case: दिल्ली पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा पर (Comedian Kapil Sharma) फायरिंग (Cafe Firing) करने वाले गैंगस्टर (Gangster) को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

Kapil Sharma Firing Case:  बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है. दिल्ली पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फायरिंग में शामिल कुख्यात गैंगस्टर को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है. आखिर कौन है ये गैंगस्टर और क्या है इसकी क्राइम कुंडली जानने के लिए पूरी खबर पढ़िए. 

कौन है कुख्यात गैंगस्टर ?

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कनाडा में स्थित कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैप्स कैफे’ पर फायरिंग के मामले में शातिर गैंगस्टर को दिल्ली से ही गिरफ्तार किया है. पकड़े गए इस गैंगस्टर की पहचान बंधु मान सिंह सेखों के रूप में हुई है. यह आरोपी गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों गैंग का भारत-कनाडा बेस्ड हैंडलर भी बताया जा रहा है. आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. कार्रवाई के दौरान दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सेखों के कब्जे से एक हाई-एंड PX-3 पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस को भी बरामद किया है.

कैफे पर तीन बार किए गए थे हमले 

क्राइम ब्रांच की टीम ने जांच के दौरान यह खुलासा करते हुए बताया कि कनाडा के सरे इलाके में इसी साल जुलाई में खुले कपिल शर्मा के ‘कैप्स कैफे’ पर अज्ञात बदमाशों ने तीन बार ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. पहला हमला 10 जुलाई को हुआ था, इसके बाद दूसरा हमला 7 अगस्त और फिर तीसरा हमला  16 अक्टूबर को हुआ था. इन तीन हमलों में किसी को चोट नहीं आई. 

घटना पर कपिल शर्मा ने क्या दी प्रतिक्रिया?

फायरिंग के लगातार घटना के बाद कपिल शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि उनके कैफे पर फायरिंग की इन तीन घटनाओं ने कनाडा के अधिकारियों को देश में ऐसे हमलों के खिलाफ कार्रवाई करने पर पूरी तरह से मजबूर कर दिया है. साथ ही उन्होंने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि वहां के नियम और पुलिस के पास इन घटनाओं को नियंत्रित करने की ज्यादा शक्ति नहीं है.

इतना ही नहीं कपिल शर्मा ने आगे बताया कि उनका फायरिंग का यह मामला कनाडा सरकार के पास भी गया और कनाडा की संसद में इस घटना को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा भी हुई थी. साथ ही आगे कहा कि गोलीबारी की हर घटना के बाद, उनके कैफे में लोगों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई. कपिल शर्मा का मानना है कि इस घटना के बाद कनाडा में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.

अपनी सुरक्षा को लेकर क्या बोले कपिल?

आखिरी में उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने मुंबई और भारत में कहीं भी कभी असुरक्षित महसूस नहीं किया है. और साथ ही यह भी कहा कि मुंबई जैसा कोई दूसरा शहर इस पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है.

