Cloudflare फिर हुआ down..! एक साथ कई वेबसाइट हुई बंद, लोगों ने की शिकायत..

Cloudflare down: देश भर में एक बार फिर क्लाउडफ्लेयर डाउन हो गया है और लोगों को काफी परेशानी हो रही है. क्या आप जानते हैं कि इससे पहले कब आई थी ये खराबी.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 5, 2025 3:07:15 PM IST

Cloudflare down: हाल ही में क्लाउडफ्लेयर (Cloudflare) में एक बड़ा तकनीकी खराबी हुआ, जिससे कई ऑनलाइन सेवाओं पर असर हुआ. इस दौरान ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे Zerodha, Angel One, और Groww पर लॉगिन करने, ऑर्डर प्लेस करने और मार्केट डेटा एक्सेस करने में समस्याएं आईं. इसके कारण API और बैकएंड सिस्टम जो क्लाउडफ्लेयर पर निर्भर हैं, सही से कनेक्ट नहीं हो पाए. साथ ही Canva में भी दिक्कत आ रही है.

 प्रभावित सेवाएं और क्षेत्र

ये आउटेज कई क्षेत्रों में देखा गया और केवल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक ही सीमित नहीं था. कई वेबसाइटें, फिनटेक सेवाएं और एंटरप्राइज टूल्स भी प्रभावित हुए क्योंकि ये सभी क्लाउडफ्लेयर की नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते हैं. मार्केट के दौरान ट्रेडिंग भी रुक गई, जिससे लेनदेन में देरी हुई और यूजर्स ने सोशल मीडिया पर शिकायतें दर्ज कराईं. क्लाउडफ्लेयर ने सुधार शुरू कर दिया, जिससे सेवाएं धीरे-धीरे सामान्य हुईं, लेकिन प्लेटफॉर्म अभी भी बचे हुए मुद्दों पर निगरानी रख रहे हैं.

 अन्य प्रभावित सेवाएं

केवल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ही प्रभावित नहीं हुए. क्लाउडफ्लेयर पर निर्भर अन्य सेवाएं जैसे AI Chatbot Claude, Perplexity, MakeMyTrip आदि भी इस आउटेज से प्रभावित हुईं.

 क्लाउडफ्लेयर आउटेज की पिछली घटनाएं

ये हाल के महीनों में क्लाउडफ्लेयर का दूसरा बड़ा आउटेज है. पिछले महीने भी एक आउटेज हुआ था, जिसने लगभग पूरे इंटरनेट को प्रभावित किया. उस समय कई  सेवाएं अस्थायी रूप से बंद हो गई थीं. पिछले महीने के आउटेज में प्लेटफॉर्म जैसे X, ChatGPT, Letterboxd, और यहां तक कि Downdetector भी प्रभावित हुए, क्योंकि ये सभी क्लाउडफ्लेयर पर काम करते हैं.

क्लाउडफ्लेयर वेब की सामग्री वितरण, सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन का काम करता है. इसलिए इसका कोई भी गड़बड़ होना मिनटों में दुनिया भर की सेवाओं में बड़े पैमाने पर डाउनटाइम पैदा कर सकता है.

