Central Government Holiday List: केंद्र सरकार ने जारी कर दिया छुट्टियों का कैलेंडर, अभी से चेक कर लें अपनी हॉलिडे लिस्ट

Central Government Holiday List: 2026 में केंद्रीय सरकारी छुट्टियां व्यवस्थित और लचीली होंगी. जरूरी, ऑप्शनल और रिस्ट्रिक्टेड छुट्टियों की लिस्ट जारी, जिससे कर्मचारी त्योहार और परिवार के समय की योजना आसानी से बना सकेंगे.

By: sanskritij jaipuria | Published: November 28, 2025 2:44:09 PM IST

Central Government Holiday List: अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो नए साल की छुट्टियों की योजना बनाना अब आसान हो जाएगा. केंद्र सरकार ने 2026 का छुट्टी कैलेंडर जारी कर दिया है. इसमें बताया गया है कि किन छुट्टियों पर सभी केंद्रीय कार्यालय बंद रहेंगे और किन दिनों को कर्मचारी अपनी पसंद से चुन सकते हैं.

केंद्रीय कार्यालय समान नियमों का पालन करेंगे, लेकिन दिल्ली के बाहर के दफ्तरों को अपनी लोकेशन के हिसाब से तीन ऑप्शनल छुट्टियां चुनने की सुविधा मिलेगी. इसके अलावा, कर्मचारियों के पास रिस्ट्रिक्टेड छुट्टियों की लिस्ट से दो दिन चुनने का भी ऑप्शन होगा. इसका मतलब है कि 2026 का छुट्टी कैलेंडर व्यवस्थित और लचीला है, जिससे त्योहार और परिवार के साथ समय को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है.

2026 की जरूरी छुट्टियां

सभी केंद्रीय कार्यालयों में ये छुट्टियां निश्चित रूप से लागू होंगी:

 गणतंत्र दिवस
 स्वतंत्रता दिवस
 महात्मा गांधी का जन्मदिन
 बुद्ध पूर्णिमा
 क्रिसमस डे
 दशहरा
 दिवाली
 गुड फ्राइडे
 गुरु नानक जयंती
 ईद-उल-फितर
 ईद-उल-जुहा
 महावीर जयंती
 मुहर्रम
 ईद-ए-मिलाद

2026 की ऑप्शनल छुट्टियां

दिल्ली में केंद्रीय कार्यालयों के लिए तीन छुट्टियां मंत्रालय तय करेगा. दिल्ली के बाहर के ऑफिस अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी की सलाह से तीन दिन चुन सकते हैं.

कुछ और ऑप्शनल छुट्टियां:

 दशहरा का अतिरिक्त दिन
 होली
 जन्माष्टमी
 राम नवमी
 महा शिवरात्रि
 गणेश चतुर्थी
 मकर संक्रांति
 रथ यात्रा
 ओणम
 पोंगल
 श्री पंचमी / बसंत पंचमी
 विशु / वैसाखी / बिहू / उगादी / चैत्र शुक्लदि / चेटी चांद / गुड़ी पड़वा / पहला नवरात्र / नौरज / छठ पूजा / करवा चौथ

2026 की रिस्ट्रिक्टेड छुट्टियां

इन छुट्टियों में कर्मचारियों को रिस्ट्रिक्टेड लीव के तहत अपनी छुट्टी चुनने का ऑप्शन मिलेगा:

 नए साल का दिन – 1 जनवरी, गुरुवार
 हजरत अली का जन्मदिन – 13 जनवरी, मंगलवार
 मकर संक्रांति – 14 जनवरी, बुधवार
 माघ बिहू / पोंगल – 15 जनवरी, गुरुवार
 श्री पंचमी / बसंत पंचमी – 16 जनवरी, शुक्रवार
 गुरु रविदास जयंती – 12 फरवरी, गुरुवार
 स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती – 26 फरवरी, गुरुवार
 महा शिवरात्रि – 26 फरवरी, गुरुवार
 होलिका दहन – 3 मार्च, मंगलवार
 डोलयात्रा – 3 मार्च, मंगलवार
 चैत्र शुक्लदि / गुड़ी पड़वा / उगादी – 19 मार्च, गुरुवार
 राम नवमी – 31 मार्च, मंगलवार
 ईस्टर संडे – 5 अप्रैल, रविवार
 तमिल नया साल / विशु – 15 अप्रैल, बुधवार
 वैसाखड़ी (बंगाली नया साल) – 15 अप्रैल, बुधवार
 पुथुवर्षम (मलयालम नया साल) – 15 अप्रैल, बुधवार
 गुरु रवींद्रनाथ टैगोर जयंती – 8 मई, शुक्रवार
 रथ यात्रा – 16 जुलाई, गुरुवार
 पारसी न्यू ईयर / नवरोज़ – 15 अगस्त, शनिवार
 ओणम / थिरु ओणम – 6 अगस्त, बुधवार
 रक्षा बंधन – 26 अगस्त, बुधवार
 गणेश चतुर्थी – 14 सितंबर, रविवार
 दशहरा (सप्तमी) – 18 अक्टूबर, रविवार
 दशहरा (महाष्टमी) – 19 अक्टूबर, सोमवार
 दशहरा (महानवमी) – 20 अक्टूबर, मंगलवार
 महर्षि वाल्मीकि जयंती – 22 अक्टूबर, बुधवार
 करवा चौथ – 30 अक्टूबर, गुरुवार
 नरक चतुर्दशी – 17 नवंबर, सोमवार
 गोवर्धन पूजा – 17 नवंबर, सोमवार
 भाई दूज – 18 नवंबर, मंगलवार
 छठ पूजा – 19 नवंबर, बुधवार
 गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस – 24 नवंबर, सोमवार
 हज़रत अली का जन्मदिन – 23 दिसंबर, बुधवार
 क्रिसमस ईव – 24 दिसंबर, गुरुवार

इस लिस्ट को देखकर आप अपने साल भर के काम और छुट्टियों की योजना आराम से बना सकते हैं.

 

