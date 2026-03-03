Home > देश > BJP Rajyasabha Candidate List: नितिन नवीन और राहुल सिन्हा को मिला राज्यसभा का टिकट, बीजेपी ने जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट

BJP Rajyasabha Candidate List: नितिन नवीन और राहुल सिन्हा को मिला राज्यसभा का टिकट, बीजेपी ने जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट

BJP Rajyasabha Candidate List: बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए नितिन नवीन और संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया है. पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट जारी कर दी गई है. जिसमें 9 उम्मीदवारों का नाम शामिल है.

By: Preeti Rajput | Published: March 3, 2026 4:04:34 PM IST

बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए नितिन नवीन और संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया है. पा
बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए नितिन नवीन और संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया है. पा


BJP Rajyasabha Candidate List: भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया है. बीजेपी ने बिहार से पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन को राज्यसभाका टिकट दिया है. वहीं हरियाणा से संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया गया है. इस बार राज्यसभा की कुल 37 सीटों पर चुनावों का ऐलान होना है. लेकिन भाजपा ने पहली लिस्ट में केवल 9 लोगों के नाम जारी किए हैं. भाजपा की तरफ से जारी की गई लिस्ट के मुताबिक, श‍िवेश कुमार भी ब‍िहार से ही बीजेपी के प्रत्‍याशी के तौर पर चुने गए हैं. असम से तेराश गोवाला और जोगेन मोहन को भी मौका दिया है. छत्तीसगढ़ से लक्ष्‍मी वर्मा को मौका दिया गया है.  ओड‍िशा से मनमोहन सामल और सुजीत कुमार कैंड‍िडेट बनाया गया है. वहीं  पश्चि‍म बंगाल से पार्टी ने राहुल स‍िन्‍हा को चुनाव में उतारा है.

You Might Be Interested In
You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आज कौन सा ग्रहण है? यहां जानें पूरी डिटेल

March 3, 2026

कौन से कुत्ते होते हैं ज्यादा खतरनाक?

March 3, 2026

होली नहीं खेलना चाहते? तो देख डालें ये 5 कॉमेडी...

March 2, 2026

एक इंसान रोज कितनी सांस लेता होगा?

March 2, 2026

रंगों के साथ एंटरटेनमेंट का तड़का, होली वीक में ओटीटी...

March 2, 2026

ये हैं दुनिया के सबसे हैंडसम मर्द, भारत के इस...

March 2, 2026
BJP Rajyasabha Candidate List: नितिन नवीन और राहुल सिन्हा को मिला राज्यसभा का टिकट, बीजेपी ने जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

BJP Rajyasabha Candidate List: नितिन नवीन और राहुल सिन्हा को मिला राज्यसभा का टिकट, बीजेपी ने जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट
BJP Rajyasabha Candidate List: नितिन नवीन और राहुल सिन्हा को मिला राज्यसभा का टिकट, बीजेपी ने जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट
BJP Rajyasabha Candidate List: नितिन नवीन और राहुल सिन्हा को मिला राज्यसभा का टिकट, बीजेपी ने जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट
BJP Rajyasabha Candidate List: नितिन नवीन और राहुल सिन्हा को मिला राज्यसभा का टिकट, बीजेपी ने जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट