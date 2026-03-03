BJP Rajyasabha Candidate List: नितिन नवीन और राहुल सिन्हा को मिला राज्यसभा का टिकट, बीजेपी ने जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट

BJP Rajyasabha Candidate List: भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया है. बीजेपी ने बिहार से पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन को राज्यसभाका टिकट दिया है. वहीं हरियाणा से संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया गया है. इस बार राज्यसभा की कुल 37 सीटों पर चुनावों का ऐलान होना है. लेकिन भाजपा ने पहली लिस्ट में केवल 9 लोगों के नाम जारी किए हैं. भाजपा की तरफ से जारी की गई लिस्ट के मुताबिक, शिवेश कुमार भी बिहार से ही बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुने गए हैं. असम से तेराश गोवाला और जोगेन मोहन को भी मौका दिया है. छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा को मौका दिया गया है. ओडिशा से मनमोहन सामल और सुजीत कुमार कैंडिडेट बनाया गया है. वहीं पश्चिम बंगाल से पार्टी ने राहुल सिन्हा को चुनाव में उतारा है.
1