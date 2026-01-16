Home > देश > BJP New President: नितिन नबीन कब करेंगे बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन? इस दिन होगी नाम की घोषणा, पार्टी के बड़े नेताओं को मिले ये निर्देश

BJP New National President: भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 19 और 20 जनवरी को बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में मौजूद रहने को कहा गया है. इसके बाद अगले महीने 15 से 20 फरवरी के बीच में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई जाएगी.

By: Hasnain Alam | Last Updated: January 16, 2026 2:29:19 PM IST

नितिन नबीन और पीएम नरेंद्र मोदी
नितिन नबीन और पीएम नरेंद्र मोदी


BJP New President News: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन के नाम की घोषणा 20 जनवरी को होगी. इससे पहले 19 जनवरी को नितिन नबीन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे. बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों, बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को 19 और 20 जनवरी को दिल्ली में रहने के निर्देश दिए गए हैं.

बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए नितिन नबीन के नाम की औपचारिक घोषणा 20 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की विधिवत प्रक्रिया पूरी करने के बाद पार्टी के संगठन चुनावों के अधिकारी के लक्ष्मण करेंगे. बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करने की औपचारिक प्रक्रिया 19 जनवरी को पूरी कर ली जाएगी और 20 जनवरी को उनके नाम की घोषणा हो जाएगी.

बीजेपी अध्यक्ष चुने जाने के बाद कब पद संभालेंगे नितिन नबीन?

20 जनवरी को ही नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद पद भार भी ग्रहण करेंगे. बीजेपी मुख्यालय की पांचवीं मंजिल पर बने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कक्ष में जाकर नितिन नबीन 20 जनवरी से अपना कार्य भार संभालेंगे.

आज (शुक्रवार) बीजेपी के संगठन चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण ने एक बैठक बुलाई है, जिसमें बीजेपी के संगठन चुनावों के राष्ट्रीय सह प्रभारी रेखा वर्मा, संबित पात्रा और नरेश बंसल भी मौजूद रहेंगे. इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तारीख घोषित कर दी जाएगी.

तीन सेट में दाखिल होंगे नामांकन

सूत्रों के अनुसार 19 जनवरी को नितिन नबीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन के तीन सेट दाखिल करेंगे. एक सेट पर बीजेपी के 20 से ज्यादा राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के हस्ताक्षर होंगे. दूसरे सेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर होंगे. साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा के हस्ताक्षर भी होंगे.

तीसरे सेट पर बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे. इनमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं. दूसरा नामांकन नहीं होने पर नितिन नबीन को निर्विरोध बीजेपी का  राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा.

के लक्ष्मण करेंगे नाम की घोषणा

औपचारिक घोषणा बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन की 20 जनवरी को की जाएगी. बीजेपी के संगठन चुनाव के राष्ट्रीय प्रभारी के लक्ष्मण, नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा करेंगे.

19 और 20 जनवरी को बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में मौजूद रहने को कहा गया है. सूत्रों के अनुसार अगले महीने 15 से 20 फरवरी के बीच में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई जाएगी. राष्ट्रीय परिषद की बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा बीजेपी के नए  राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के नाम पर मोहर लगाना होगा.

