BJP सांसद के घर लाखों की चोरी, कौन उड़ा ले गया 5.4 लाख कैश; पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार

Manoj Tiwari Mumbai house theft: बीजेपी सांसद और मशहूर सिंगर मनोज तिवारी के मुंबई वाले घर में एक सनसनीखेज चोरी हुई है. आरोप है कि एक पूर्व कर्मचारी ने डुप्लीकेट चाबियों का इस्तेमाल करके मुंबई के अंधेरी वेस्ट में उनके फ्लैट से कुल 5.40 लाख रुपये कैश चुरा लिए है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 18, 2026 2:13:01 PM IST

Manoj Tiwari
Manoj Tiwari


Manoj Tiwari Mumbai house theft: बीजेपी सांसद और मशहूर सिंगर मनोज तिवारी के मुंबई वाले घर में एक सनसनीखेज चोरी हुई है. आरोप है कि एक पूर्व कर्मचारी ने डुप्लीकेट चाबियों का इस्तेमाल करके मुंबई के अंधेरी वेस्ट में उनके फ्लैट से कुल 5.40 लाख रुपये कैश चुरा लिए है. चोरी दो बार में की गई है.

मनोज तिवारी के मैनेजर की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अंबोली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. CCTV कैमरों में कैद हुई इस घटना ने एक बार फिर सेलिब्रिटी की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए है.

आरोपी गिरफ्तार

चोरी का पता तब चला जब दिसंबर 2025 में घर में लगे CCTV कैमरों ने 15 जनवरी 2026 की रात को अलर्ट भेजा. फुटेज में साफ दिख रहा था कि पूर्व कर्मचारी, सुरेंद्रकुमार शर्मा, डुप्लीकेट चाबियों से अलमारी खोलकर 1 लाख रुपये चुरा रहा है. इस डिजिटल सबूत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है. पूछताछ के दौरान उसने कबूल किया कि उसने जून 2025 में भी 4.40 लाख रुपये चुराए थे. आरोपी को दो साल पहले नौकरी से निकाल दिया गया था.

अपराध कैसे किया गया?

मनोज तिवारी के घर में चोरी बहुत चालाकी से की गई. आरोपी सुरेंद्रकुमार शर्मा, जिसने दो साल पहले उनके लिए काम किया था. नौकरी छोड़ने से पहले घर, बेडरूम और मुख्य अलमारी की डुप्लीकेट चाबियां बनवा ली थी. उसने इन चाबियों का इस्तेमाल करके बिना किसी रुकावट के घर में एंट्री की. उसने पहली चोरी जून 2025 में की जिसमें उसने 4.40 लाख रुपये चुराए, जिसका उस समय पता नहीं चला. अपनी सफलता से उत्साहित होकर, आरोपी ने 15 जनवरी 2026 की रात को फिर से अलमारी खोली और 1 लाख रुपये चुरा लिए, लेकिन इस बार वह CCTV में पकड़ा गया है.

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

मनोज तिवारी के मैनेजर प्रमोद पांडे ने अंबोली पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी के पास घर और अलमारियों की डुप्लीकेट चाबियां थीं, जिनका इस्तेमाल करके उसने आसानी से अपराध किया है. पुलिस ने CCTV फुटेज जब्त कर लिया है और आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है, और आगे की जांच जारी है.

