14 नवंबर को दिल्ली से लेकर बिहार तक कहां-कहां स्कूल रहेंगे बंद? यहां जाने पूरी डिटेल

School Holiday Tomorrow: बिहार में मतगणना की वजह से स्कूल बंद रहेंगे. तेलंगाना में विधानसभा उपचुनाव की वजह से स्कूल बंद रहेंगे. इसके अलावा किन राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे. आइए विस्तार से जानते हैं.

By: Sohail Rahman | Published: November 13, 2025 10:35:13 PM IST

School Holiday Tomorrow: कल 14 नवंबर है और देश भर में पंडित जवाहर लाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर बाल दिवस मनाया जाएगा. ऐसे में बिहार के साथ-साथ दिल्ली में भी स्कूल बंद रहने की जानकारी सामने आ रही है. अगर दिल्ली की बात करें तो बढ़ते प्रदूषण की वजह से कई स्कूल बंद हैं या तो ऑनलाइन मोड पर चल रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ बिहार की बात करें तो बिहार में कल यानी शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का मतगणना होगा. इसलिए स्कूलों में छुट्टी रहेगी.

किन राज्यों में कल स्कूल रहेंगे बंद?

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण और बिहार में चुनाव के कारण शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) को देश के अधिकांश हिस्सों में स्कूल बंद रहेंगे. इस दिन को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है. जिसकी वजह से उन राज्यों में भी कक्षाएं प्रभावित होंगी जहां मतगणना नहीं हो रही है और प्रदूषण की कोई समस्या नहीं है. बिहार में विधानसभा चुनाव के साथ-साथ कई राज्यों में उपचुनाव भी हुए हैं. इसलिए मतगणना के कारण उन क्षेत्रों में भी स्कूल बंद रहेंगे.

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की वजह से स्कूल रहेंगे बंद

दिल्ली-एनसीआर में उच्च प्रदूषण के कारण स्कूल हाइब्रिड मॉडल पर चल रहे हैं. अधिकांश स्कूल बच्चों को बाहरी गतिविधियों में शामिल नहीं कर रहे हैं. बच्चों को खेल के मैदानों या सुबह की सभाओं में नहीं भेजा जा रहा है. बाल दिवस के कारण कई स्कूलों में शुक्रवार को कक्षाएं नहीं होंगी या कम कक्षाएं होंगी. कुछ स्कूल बाल दिवस पर बंद रहेंगे, जबकि अन्य थोड़े समय के लिए फिर से खुलेंगे. इसलिए सभी अभिभावकों को अपने स्कूलों के संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है.

नोएडा में स्कूल फिर से खुलेंगे

उत्तर प्रदेश के नोएडा की बात करें तो जानकारी सामने आ रही है कि यहां स्कूल खुले रहेंगे, लेकिन भारी प्रदूषण की वजह से बाहरी गतिविधियां जैसे मॉर्निंग प्रार्थना और खेल आदि बंद रहेंगे हालांकि, अगर यहां भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, तो स्कूल ऑनलाइन मोड में जा सकते हैं. ऐसी स्थिति में अभिभावकों को अतिरिक्त जानकारी जारी की जाएगी.

तेलंगाना में भी स्कूल रहेंगे बंद

तेलंगाना में जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव और मतगणना के दिनों के लिए स्कूल की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं. हैदराबाद और आसपास के जिलों के स्कूलों ने अभिभावकों को स्कूल बंद होने और समायोजित शैक्षणिक कार्यक्रमों के बारे में सूचित करने के लिए एसएमएस, व्हाट्सएप और स्कूल ऐप के माध्यम से अपडेट जारी किए हैं.

