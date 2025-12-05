Bengaluru Metro News: मेट्रो स्टेशन से कूद कर शख्स ने मौत को लगाया गले, बेंगलुरु में मचा हंगामा, पर्पल लाइन हुई बाधित

Bengaluru Metro News: बेंगलुरु के केंगरी स्टेशन पर गुरुवार को एक व्यक्ति ने मेट्रो ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली. घटना के तुरंत बाद पर्पल लाइन की सेवाएं प्रभावित हुईं. केंगरी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मृतक की पहचान करने तथा आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गई. अधिकारियों ने पुष्टि की कि मामले की जांच चल रही है.

मेट्रो सेवाओं में बाधा

नम्मा मेट्रो ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि माइसूरु रोड और चाल्लाघट्टा के बीच सेवाएं अस्थायी रूप से बंद की गईं. सुरक्षा जांच और स्थल की सफाई के बाद ही सेवाएं सामान्य होंगी.

मृतक की जानकारी

पुलिस के अनुसार मृतक लगभग 35-40 साल का था. मौके से कोई पहचान पत्र नहीं मिला, लेकिन उसके पास एक मोबाइल फोन और कुछ नकद थे. पुलिस मोबाइल में मौजूद नंबरों के माध्यम से परिवार से संपर्क करने की कोशिश कर रही है.

घटनाक्रम

CCTV फुटेज में देखा गया कि व्यक्ति अचानक प्लेटफॉर्म से ट्रैक पर कूद गया, जबकि ट्रेन पास आ रही थी. पुलिस ने कहा कि इसमें किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि का संकेत नहीं है और इसे साफ आत्महत्या का मामला माना जा रहा है.

यात्रियों पर असर

पीक आवर्स में सेवाओं के बंद होने से हजारों यात्रियों को परेशानी हुई. केंगरी, आरआर नगर, राजराजेश्वरी नगर, विजयनगर और वेस्ट बेंगलुरु के अन्य हिस्सों के लोग BMTC बसों पर निर्भर होने के लिए मजबूर हुए, जिससे बसों में भीड़ बढ़ गई.

विशेषज्ञों ने कहा कि बेंगलुरु मेट्रो नेटवर्क पर आत्महत्याओं की संख्या बढ़ रही है. 2024 में केवल पर्पल लाइन पर ही पांच ऐसे मामले सामने आए. इससे सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत पर चिंता बढ़ी है.