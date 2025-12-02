Bengaluru Airport Bomb Threat: एयरपोर्ट समेत बेंगलुरु शहर के कई स्थलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, पाकिस्तान से निकला कनेक्शन

Bengaluru Airport Bomb Threat: देश की राजधानी दिल्ली में लाल किला के पास 10 नवंबर, 2025 को हुए कार ब्लास्ट की जांच जारी है. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (National Investigation Agency) इस मामले से जुड़े आतंकियों की तलाश में लगातार छापेमारी भी कर रही है. कई संदिग्ध गिरफ्त में भी आए हैं. इस बीच कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर के कई स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. इसके बाद शहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

क्या था मैसेज में?

मिली जानकारी के मुताबिक, जैश-ए-मोहम्मद के व्हाइट कॉलर मॉड्यूल से बेंगलुरु के लिए मैसेज आया, जिसमें बेंगलुरु को बम से उड़ाने की धमकी दी गई. इसके बाद बेंगलुरु पुलिस हाई अलर्ट पर है. दरअसल, एक ईमेल के जरिए बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर को धमकी दी गई है. केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और शहर के कई बड़े मॉल्स को निशाना बनाने की धमकी जैश-ए-मोहम्मद की ‘व्हाइट कॉलर टेरर टीम’ ने दी. इसमें कहा गया है कि 7 बजे से बम विस्फोट किए जाएंगे.

कई स्थलों को उड़ाने की मिली थी धमकी

जानकारी के मुताबिक, ‘Mohit Kumar’ नाम से जुड़े पते से ईमेल भेजा गया था. इसमें मंगलवार की शाम 7 बजे के बाद धमाके करने की बात कही गई है. बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक, 30 नवंबर, 2025 को शहर के पुलिस कमिश्नर को उनके ऑफिशियल ईमेल पर एक धमकी भरा मेल मिला. इसमें कहा गया है कि केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और शहर के कई बड़े मॉल्स जैसे Orion Mall, Lulu Mall, Forum South Mall और Mantri Square—को बम से उड़ा दिया जाएगा.

पुलिस ने की FIR

उधर, धमकी मिलने के बाद बेंगलुरु पुलिस ने BNSS की धारा 173 के तहत मामला जांच कर जांच भी शुरू कर दी है. इसके साथ ही पुलिस ने धमकी वाले स्थलों को चिह्नित करके वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी है. यहां पर बता दें कि NIA ने पिछले दिनों बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था. इसमें मुझम्मिल गनई, अदील अहमद राठर, मुजफ्फर अहमद राठर, शाहीन शाहिद और उमर उन-नबी समेत 5 डॉक्टर शामिल हैं.

अल-फला यूनिवर्सिटी से जुड़ा लिंक

आरोप है कि इन्होंने 26 लाख जुटाकर कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट की साजिश रची थी. आरोप है कि संदिग्ध फारिदाबाद स्थित अल-फला यूनिवर्सिटी में काम करते थे. यह भी पता चला है कि दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट 10 नवंबर के ब्लास्ट में इस्तेमाल Hyundai i20 चलाने वाला भी इन्हीं में से एक था.