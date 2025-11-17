‘चुनाव के दौरान बटता रहा पैसा…’, अशोक गहलोत ने बिहार चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान

Bihar Election 2025: बिहार में NDA को बड़ी जीत मिली है. वहीं राजस्थान में हुए अंता उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली है.राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने बिहार चुनाव परिणामों और राजस्थान में हुए अंता उपचुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर ITV मीडिया नेटवर्क से बातचीत की.

अंता में कांग्रेस की जीत को लेकर क्या कहा?

अंता उपचुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की स्थिति बिल्कुल अलग है. आप वहां पूरे प्रदेश के किसी से बात करोगे एक ही बात मिलेगी वो ये कि पिछली गवर्नमेंट के जो काम थे वो सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन के थे. सब में हमने कीर्तिमान स्थापित किया. लेकिन अब जो सरकार आई है वो हमारी कई योजनाएं यो तो बंद कर दी या कमजोर कर दी है.

ये चीजें लोगों को दिखता है कि ये क्या हो रहा है? लोगों में नई गवर्नमेंट के प्रति गुस्सा भी है. इसमे तमाम कारण ऐसे रहे जिसके कारण हम लोग वहां पंद्रह हजार से अधिक वोट से जीते हैं.

मोदी जी को राइट ही नहीं है कि वह कांग्रेस की टूट के बारे में बात करें-गहलोत

पीएम मोदी के कांग्रेस को लेकर दिए बयानों पर अशोक गहलोत ने कहा कि ‘मोदी जी को कांग्रेस के बारे में यह बोलने का कोई हक नहीं है. मोदी जी को राइट ही नहीं है कि वह कांग्रेस की टूट के बारे में बात करें कि वहां दो टुकड़े हो जाएंगे या जो भी बोले वो, वो मैं उचित नहीं मानता. उनको अपना घर संभालना चाहिए. आज वो दो साल हो गए लगभग, बीजेपी का अध्यक्ष नहीं बना पाए नड्डा साहब अभी बैठे हुए हैं. आरएसएस और बीजेपी पीछे पता नहीं क्या बात होती रहती है डेढ़ दो साल से जो पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाए तो फूट उनमें है या फिर कांग्रेस में? अगर फूट उनमें है तो वो अपना अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं. हमारे यहां तो खड़गे साहब अध्यक्ष हैं. उन्होंने एक कॉमेंट किया है जिसको कोई हमारी पार्टी में स्वीकार नहीं कर सकता है.

राजस्थान में हुए अंता उपचुनाव में कांग्रेस की जीत, प्रधानमंत्री जी द्वारा कांग्रेस पार्टी पर दिए बयान एवं बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर ITV मीडिया नेटवर्क से बातचीत : राजस्थान में अंता में हुए उप चुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर प्रश्न : देखिए, राजस्थान की स्थिति बिल्कुल अलग… pic.twitter.com/UzKRvxkvCy — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 17, 2025

राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एकजुट है पार्टी- पूर्व मुख्यमंत्री

पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमारी पार्टी खड़गे साहब के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एकजुट है. कोई ऐसी स्थिति कभी नहीं बनी न चर्चा हुई है. चर्चा मोदी जी ने ध्यान भटकाने के लिए प्रारंभ की है क्योंकि वह अपना अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं. हमारा तो यह कहना है कि राष्ट्रवादी और सब बातें वो नामदारी उनके जुमले हैं. कोई दम नहीं है मोदी जी ऐसे जुमले बोलते रहते हैं और उन जुमलों का मैं जवाब नहीं देना चाहता.

बिहार चुनाव को लेकर कही ये बात

बिहार चुनाव को लेकर उन्होने कहा कि बाकी तो कई कारण होंगे पर यह कारण तो स्पष्ट है कि राजस्थान में हमारी गवर्नमेंट थी तो हमारी 2022 की बजट स्कीम थी कि महिलाओं को मोबाइल फोन देने हैं. एक करोड़ पैंतीस लाख महिलाओं को देने थे. चुनाव डिक्लेयर होते ही वह स्कीम बंद करवा दी गई. चुनाव आयोग ने हमें बांटने नहीं दिया इसलिए हम केवल चालीस लाख मोबाइल ही बांट पाए. लगभग एक करोड़ महिलाएं वंचित रह गईं. पेंशन रोक दी गई. हमारी करोड़ों गरीबों के लिए जो योजनाएं थीं, जैसे अन्नपूर्णा योजना उन्हें भी रोक दिया गया. हमने कोई आपत्ति नहीं कि क्योंकि चुनाव आयोग का निर्देश था कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए और हमने उसका पूरा पालन किया.

लेकिन बिहार के अंदर यहां नंगा नाच हुआ है. चुनाव चल रहे हैं फर्स्ट और सेकंड फेज चुनाव की पोलिंग हो रही है उसके अंदर आप महिलाओं को दस हजार रुपये बांट रहे हैं. बात चल रही है कि महिलाओं ने वोट दे दिया उसको लेकर मै कहना चाहूंगा कि सिर्फ महिलाओं ने नहीं दिए.महिला के लगभग पूरे परिवार ने वोट दिए.उनके परिवार के अंदर दस हजार रुपये आ गए . वहां पेंशन जुर्गों को या अन्य लोगों को बीस साल से चार सौ रुपये मिलती थी.अचानक उसे ग्यारह सौ कर दी गई. वो पेंशन भी चुनाव के पोलिंग एक दिन पहले तक बंटती रही. आप इसको क्या कहेंगे?

कहते सुनते हैं इलेक्शन के अंदर कैश बंटता है आपने ऑफिशियली कैश डाल दिया उनके खाते में दस हजार रुपए डाल दिए ये हरकतें जो हुई है वहां पर कि इस प्रकार के परिणाम के यह भी एक कारण है.