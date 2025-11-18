कौन हैं Aman Goel? अपने हाउस मैनेजर को देते हैं 1 लाख की सैलरी, सोशल मीडिया पर मचा तहलका!

IIT बॉम्बे के पूर्व छात्र और ग्रेलैब्स एआई के संस्थापक अमन गोयल ने जब खुलासा किया कि वे अपने घर के मैनेजर को हर महीने ₹1 लाख वेतन देते हैं, तो इंटरनेट पर मानो हलचल मच गई. एक तरफ लोग इसे स्मार्ट और समय बचाने वाला फैसला बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आलोचक इसे फिजूलखर्ची करार दे रहे हैं. आइये जानते हैं आखिर अमन गोयल का क्या कहना है?

अमन गोयल की अनोखी नियुक्ति

ग्रेलैब्स एआई के संस्थापक अमन गोयल और उनकी पत्नी, ग्रेलैब्स की सह-संस्थापक हर्षिता श्रीवास्तव, अपने व्यवसाय के विस्तार पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने एक पेशेवर गृह प्रबंधक को नियुक्त किया है जो सभी घरेलू ज़िम्मेदारियाँ संभालता है. अमन गोयल ने बताया कि यह प्रबंधक भोजन योजना, अलमारी प्रबंधन, मरम्मत, रखरखाव, किराने का सामान और कपड़े धोने सहित सभी ज़िम्मेदारियाँ संभालता है. गोयल ने कहा कि यह निर्णय अब तक अच्छा रहा है – इससे उन्हें बहुत परेशानी और समय की बचत हुई है.

Delhi Blast: ड्रोन और रॉकेट-आधारित हमले…दिल्ली में हुए धमाके में सामने आया ‘हमास कनेक्शन’; एजेंसियों के उड़े होश

₹1 लाख का वेतन क्यों?

अमन गोयल ने बताया कि उनका गृह प्रबंधक एक शिक्षित पेशेवर है जो पहले एक होटल श्रृंखला में संचालन प्रमुख के रूप में कार्यरत था. उन्होंने कहा, “यह महँगा लग सकता है, लेकिन हो सकता है कि हो. लेकिन हम अपने समय की कद्र करते हैं और इसे वहन कर सकते हैं, इसलिए हम भुगतान कर रहे हैं.” उन्होंने यह भी बताया कि उनके माता-पिता उनके साथ रहते हैं, दोनों ही वरिष्ठ नागरिक हैं. इसलिए, वह चाहते हैं कि घर का प्रबंधन पूरी तरह से किसी पेशेवर द्वारा किया जाए ताकि उनके बुज़ुर्ग माता-पिता पर ज़्यादा बोझ न पड़े.

I actually hired a Home Manager who is a full-time person who takes care of everything from food planning, wardrobes, repairs, maintenance, Groceries, laundry, etc. Basically, she manages all the house help and service providers and frees up our time. We needed this because… https://t.co/bXt5B7xXLG — Aman Goel (@amangoeliitb) November 15, 2025

सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी

इस विषय पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. कुछ लोगों ने इसे एक शानदार और व्यावहारिक विचार बताया, जबकि अन्य ने इसे संस्थापकों के धन का दुरुपयोग बताया। एक उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की, “तो इस तरह आप संस्थापकों के धन को बर्बाद कर रहे हैं.” अमन गोयल ने आलोचना का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि वह अपने प्रबंधक को अपनी निजी आय से भुगतान करते हैं. उनके स्पष्टीकरण के बावजूद, लोगों के बीच इस बात पर चर्चा जारी है कि क्या घर के प्रबंधन के लिए इतना बड़ा वेतन देना एक समझदारी भरा फैसला है.

हम चुनाव रोक देंगे, अदालत की शक्तियों को चुनौती न दें…जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार को लगाई फटकार?