हरियाणा के बाद अब इन प्रदेशों में अध्यक्ष बदल सकती है कांग्रेस, जानें किसे मिल सकता है चांस?

Congress: कांग्रेस पार्टी लगातार कई राज्यों में अपने नेतृत्व में बदलाव कर रही है. सोमवार को पार्टी ने हरियाणा में बड़े बदलाव किए और राव नरेंद्र सिंह को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया. भूपिंदर सिंह हुड्डा को हरियाणा में कांग्रेस विधायक दल का नेता भी बनाया गया है. अब खबर है कि कांग्रेस जल्द ही गोवा और राजस्थान में भी इसी तरह के बदलाव कर सकती है.

TVK रैली में क्या हुआ जिससे 40 लोगों की मौत हो गई? हो गया सबसे बड़ा खुलासा

गोवा में नए अध्यक्ष पद के लिए कौन दावेदार है?

हरियाणा में बदलाव के बाद, कांग्रेस पार्टी गोवा और राजस्थान में भी इसी तरह के बदलाव करने की तैयारी कर रही है. हरियाणा में नया प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त करने के बाद, पार्टी अब गोवा और राजस्थान इकाइयों के नेतृत्व में बदलाव पर विचार कर रही है. सूत्रों के अनुसार, गिरीश चोडनाकर, जो अभी तमिलनाडु और पुडुचेरी में पार्टी के कामकाज का जिम्मा संभाल रहे हैं, उन्हें गोवा का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है.

राजस्थान में कौन दावेदार है?

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस राजस्थान के लिए भी नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है. हालांकि, इसमें कुछ समय लग सकता है. राजस्थान के पद के लिए चर्चा में छत्तीसगढ़ में पार्टी के महासचिव सचिन पायलट, मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी और गहलोत सरकार के पूर्व मंत्री और हिंडोली के विधायक अशोक चांदना के नाम हैं. सूत्रों के अनुसार, सचिन पायलट इस समय इस पद के लिए सबसे आगे हैं.

यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर कांग्रेस अपने कुछ महासचिवों और प्रभारियों को राज्यों में भेजती है, तो उसे अपने केंद्रीय संगठन में भी बदलाव करना होगा. इसलिए, आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी में संगठनात्मक पदों पर नियुक्तियां भी हो सकती हैं.

BJP की सहयोगी पार्टी ने ही उसके साथ कर दिया खेला, CM सरमा के गढ़ में हो गया बड़ा उलटफेर