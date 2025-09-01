Home > देश > Weather update : दिल्ली-एनसीआर में आफत की बरसात, जानिये कैसा रहेगा 2 सितंबर को देश में मौसम का हाल

Weather update : दिल्ली-एनसीआर में आफत की बरसात, जानिये कैसा रहेगा 2 सितंबर को देश में मौसम का हाल

Weather update 2 September 2025 : मौसम विभाग ने 2 सितंबर को भी देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया है।

Published By: JP Yadav
Published: September 1, 2025 21:30:00 IST

weather update Tuesday 2 September 2025
weather update Tuesday 2 September 2025

Aaj Ka Mausam Tuesday 2 September 2025: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में सितंबर महीने की शुरुआत झमाझम बारिश के साथ हुई। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों की बात करें तो दिनभर कभी धीमी तो कभी तेज बारिश होती रही। शाम के दौरान झमाझम बारिश ने लोगों की दिक्कत बढ़ा दी। दिल्ली के अलावा गुरुग्राम में लोगों की 15-20 मिनट का सफर तय करने में 1 घंटे से अधिक का समय लग गया। वहीं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, देश के 20 से अधिक राज्यों में मंगलवार (02 सितंबर, 2025) को भी तेज बारिश होने की संभावना है।  पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसके चलते भूस्खलन और बादल फटने का खतरा कायम है। वहीं,भारी बारिश को देखते हुए IMD ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक, मंगलवार को उत्तर प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु सहित कई राज्यों में मध्यम बारिश का अलर्ट है। 

बिहार में कैसा रहेगा मौसम (Bihar weather Report)

मॉनसून के एक्टिव होने से बिहार में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। फिलहाल राज्य की सभी नदियां उफान पर हैं। कई जिलों में बारिश के चलते जलभराव की स्थिति बन रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना (Meteorological Centre Patna) ने ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, बिहार के 12 जिलों (गोपालगंज, सीवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर) में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि बारिश के मद्देनजर इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

यूपी में रेड अलर्ट जारी (Rain Alert In Uttar Pradesh) 

उत्तर प्रदेश के करीब सभी जिलों में सोमवार (01 सितंबर) को बारिश हुई। इसके चलते कई जगहों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। इस बीच IMD ने बारिश के मद्देनजर यूपी के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग लखनऊ (Meteorological Department Lucknow) की भविष्यवाणी के मुताबिक, मंगलवार (02 सितंबर) को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नोएडा, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशह, हापुड़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ और बिजनौर में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अयोध्या, बाराबंकी, लकनऊ, सुलतानपुर, अमेठी और प्रयागराज में ठीकठाक बारिश होगी। इसके अलावा, फरुखाबाद, बदायूं, रामपुर, खेरी, बहराइच, बरेली, शाहजहांपुर और पीलीभीत में मूसलाधार बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। 

दिल्ली-एनसीआर में जारी रहेगी बारिश (Rain continues in Delhi-NCR)

दिल्ली-एनसीआर में सोमवार सुबह से शाम तक रुक-रुक कर बारिश होती रही। इसके चलते गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, पलवल, सोनीपत, साहिबाबाद, गाजियाबाद और नोएडा शहर में लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। इस बीच IMD ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। 2 सितंबर को भी दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहेंगे, लेकिन तेज बारिश का अलर्ट नहीं है। दिन के दौरान एक-दो जगहों पर बारिश हो सकती है। 2 और 3 सितंबर को ऐसा ही हाल रहेगा, जबकि 4, 5, 6 और 7 सितंबर को राजधानी दिल्ली और एनसीआर में हल्की बारिश हो सकती है। 3 सितंबर को आंधी के साथ बारिश का अलर्ट है। 

राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा (How will the weather be in Rajasthan)

लगातार बारिश के चलते राजस्थान के कई शहरों में हालात खराब हैं। जलभराव के चलते लोगों को खासी मुश्किल आ रही है। IMD के पूर्वानुमान में कहा गया है कि मंगलवार (2 सितंबर) को भी राजस्थान के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान के दौसा, बारन, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, सीकर, झुंझुनू, चुरू और भिलवाड़ा में 2 सितंबर को भारी बारिश का होने की चेतावनी IMD की ओर जारी की गई है।

हरियाणा-पंजाब में क्या होगी बारिश (rain in Haryana-Punjab)

लगातार हो रही बारिश का असर हरियाणा के कई जिलों में दिखाई देने लगा है। घग्गर नदी उफान पर है, इससे निचले इलाकों के  लोगों को चिंता सताने लगी है। दिल्ली से सटे हरियाणा के जिलों में अगले कुछ दिनों तक कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। वीकेंड तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। 2 और 3 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश होगी. 12-13 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं, बाढ़ के चलते पंजाब के लोगों का बुरा हाल है। सतलुज, ब्यास और रावी नदियों में भारी बारिश के कारण पंजाब बाढ़ की चपेट में है। 

J&K-हिमाचल और उत्तराखंड में होगी आफत की बरसात (J-K, Himachal and Uttarakhand Rain Alert in )

पहाड़ी राज्यों में शामिल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों को बारिश से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। कुछ ऐसा ही हाल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का भी है। 2 सितंबर को उत्तराखंड देहरादून,  उत्तरकाशी,बागेश्वर, चम्पावत और चमोली में  तेज बारिश होगी, जबकि आने वाले दिनों में भी बारिश जारी रहने की संभावना है। हिमाचल की बात करें तो शिमला, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और हमीरपुर में बारिश को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी  है, जबकि ऊना, सोलन, बिलासपुर, किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा में भी 2 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही बादल फटने की भी आशंका है। जम्मू संभाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इससे कई जगहों पर बाढ़ आने का अलर्ट है। अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की संभावना है। दो सितंबर कोदक्षिण कश्मीर और पुंछ के कुछ इलाकों में भी मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी है, जबकि  कठुआ, डोडा, उधमपुर और रियासी, जम्मू, सांबा, रामबन, राजौरी और किश्तवाड़ जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट है। 

Tags: delhi ncr weatherIMD WeatherIMD Weather updatemonsoon 2025weather news
Weather update : दिल्ली-एनसीआर में आफत की बरसात, जानिये कैसा रहेगा 2 सितंबर को देश में मौसम का हाल

inKhabar is India's fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Weather update : दिल्ली-एनसीआर में आफत की बरसात, जानिये कैसा रहेगा 2 सितंबर को देश में मौसम का हाल

