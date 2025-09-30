स्कूल के प्रिंसिपल के हस्ताक्षर को बैंक ने किया रिजेक्ट, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

Himachal Pradesh School Principle Viral Signature: हिमाचल प्रदेश के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल का साइन सोशल मीडिया पर खुब सुर्खियां बंटोर रहा है. साइन किया गया एक चेक सोशल मीडिया पर स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से जमकर वायरल हो रहा है, जिसको पढ़कर लोग खूब ठहाके ले रहे है. आखिर क्या है पूरा मामला हमारी इस खबर में पढ़िए.

चेक पर गलतियां और रिजेक्शन

यह चेक मिड-डे मील वर्कर अत्तर सिंह को 7 हजार 616 रुपये के भुगतान के लिए जारी किया गया था, जब अत्तर सिंह चेक लेकर बैंक पहुंचे, तो बैंक ने इसे रिजेक्ट कर दिया. बाद में, जब चेक की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो गलती सामने आ गई. प्रिंसिपल ने इस रकम को शब्दों में लिखते समय कई बड़ी गलतियां की थी जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा. वायरल हो रहे चेक में प्रिंसिपल ने 7,616 रुपये को “Saven Thursday Six Harendra Sixty” लिख डाला, जिसकी वजह से बैंक ने इस चेक को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया.

शिक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

यह घटना हिमाचल प्रदेश के एक सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की है. चेक पर प्रिंसिपल का साइन था और इसलिए उनकी कड़ी आलोचना हो रही है कि उन्होंने साइन करने से पहले चेक को ठीक से क्यों नहीं देखा. सोशल मीडिया पर लोग इस बात पर गुस्सा और निराशा भी जता रहे हैं कि अगर एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ही ऐसी बुनियादी गलतियां करेंगे, तो बच्चों को कैसी शिक्षा दी जा रही होगी.

यूजर्स ने किस प्रकार से किया रिएक्ट

यूजर्स ने रिएक्ट करते हुए कहा कि इस तरह की गलतियां किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए. इसके अलावा कुछ लोगों ने योग्यता (Merit) के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की मांग करते हुए आरक्षण व्यवस्था पर भी जमकर सवाल उठाने शुरू कर दिए. इस पूरी घटना के बाद से एक बात तो साफ है कि शिक्षकों की बुनियादी शैक्षणिक समझ पर सवाल खड़े होना पूरी तरह से लाज़मी (Necessary) हैं.