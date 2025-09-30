सेहत का राज़: अखरोट खाने का सबसे सही समय और तरीका
सेहत का राज़: अखरोट खाने का सबसे सही समय और तरीका

अखरोट (Walnuts) खाना तो आपसे में कई लोगों को पसंद होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं अखरोट खाने का सही समय (Best time to eat Walnuts) और तरीका ?

Last Updated: September 30, 2025 2:41:43 PM IST

Best Time To Eat Walnuts
Best Time To Eat Walnuts

Best Time To Eat Walnuts: आपमें से काफी सारे लोग अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए कुछ न कुछ हेल्दी खाते रहते हैं. उनमें से एक है अखरोट. अगर आप अखरोट का रोजाना सेवन करते हैं तो, क्या आप यह जानते हैं कि आखिर अखरोट खाने का सबसे सही समय क्या. तो आइए इस खबर में जानते हैं अखरोट खाने के सही समय के साथ-साथ इसके फायदे.

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अखरोट खाने का सबसे अच्छा समय सुबह खाली पेट होता है. इस समय इसका सेवन करने से आपके शरीर को दोगुना फायदा भी मिलता है.

सुबह खाली पेट खाने के फायदे

1. पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण

जब आप रात भर सोने के बाद उठते हैं, तो आपका पेट खाली होता है, तो इस समय अखरोट खाने से शरीर उसमें मौजूद सभी महत्वपूर्ण पोषक तत्वों जैसे ओमेगा-3 (Omega-3) फैटी एसिड(Faty Acid), प्रोटीन (Protein), फाइबर (Fiber)और एंटीऑक्सीडेंट्स (Antioxidants) को पूरी तरह से अवशोषित (Absorbed) करनेमें मदद करता है. सुबह के समय पाचन क्रिया सक्रिय होने की वजह से ये पोषक तत्व सीधे रक्त प्रवाह (Blood Flow) में पहुंचकर तुरंत असर दिखाने लगता है. 

2. ब्रेन फूड जो एकाग्रता बढ़ाए

आपमें से बहुत कम लोग यह जानते होंगे की अखरोट को ‘ब्रेन फूड’ भी कहा जाता है. दरअसल, इसमें मौजूद ओमेगा-3, फैटी एसिड्स, मस्तिष्क की कोशिकाओं को मजबूत बनाने में पूरी तरह से मदद करते हैं. 

3. याददाश्त और एकाग्रता में सुधार 

अखरोट का सेवन करने से मानसिक तनाव और चिंता कम होती है, जिससे आप पूरे दिन शांत और केंद्रित महसूस करते हैं

4. एनर्जी का नेचुरल सोर्स

अखरोट में पाए जाने वाले हेल्दी फैट्स और प्रोटीन आपको दिनभर के लिए पर्याप्त ऊर्जा देने में भी मदद करते हैं और दोपहर की सुस्ती से बचाने की कोशिश करते हैं.  

अखरोट खाने का सही तरीका 

अखरोट खाने का सबसे सही तरीका है, उससे भीगोकर खाने का, भिगोने से अखरोट की ऊपरी परत नरम हो जाती है और उसमें मौजूद फाइटिक एसिड कम हो जाता है. रात में 2-4 अखरोट को पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट उनका सेवन करें. 

क्या शाम को खा सकते हैं अखरोट ? 

आमतौर पर आप अखरोट को शाम के समय में स्नैक के रूप में खा सकते हैं. शाम के समय अखरोट का सेवन करने से आपको भूख कम लगेगी. इतना ही नहीं,यह आपके सोने के पैटर्न को बेहतर बनाने में भी काफी मदद करेगा.

सेहत का राज़: अखरोट खाने का सबसे सही समय और तरीका

