सादा दही खाना है खतरनाक! नमक, गुड़ या चीनी… इन चीजों को मिलाकर सेवन करना फायदेमंद या देगा बड़ा नुकसान?

Curd Health Benefits: हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर दही को स्वस्थ आहार में शामिल कर लिया जाए तो ये सेहत के लिए काफी लाभदायक होता है. दरअसल, दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दही में कैल्शियम और प्रोटीन भी होता है, जो हड्डियों को मज़बूत बनाता है और भूख को नियंत्रित करता है. इसका एक और बड़ा फ़ायदा यह है कि दही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और स्वस्थ त्वचा और बालों को बढ़ावा देता है. लेकिन, कई लोगों की शिकायत है कि दही खाने के बाद भी उन्हें इसके फ़ायदे नहीं मिलते. इसके पीछे एक बड़ी वजह है चलिए जान लेते हैं.

बिना कुछ मिलाए दही खाना सही या गलत?

एक्सपर्ट का कहना है कि दही सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है. लेकिन, दही में बिना कुछ मिलाए खाने से बचना चाहिए. दरअसल, दही की तासीर गर्म होती है और इसकी प्रकृति अम्लीय होती है. ऐसे में बिना कुछ मिलाए दही सेहत के लिए नुकसानदेय हो सकता है.

दही में क्या मिलाकर खाना चाहिए ?

दरअसल, दही हमारे स्वास्थ्य के लिए तभी लाभदायक होता है. लेकिन ऐसा तब है जब इसका सेवन सही तरीके से किया जाए. सादा दही खाने की जगह, इसे मूंग, शहद, घी, चीनी और आंवले के साथ मिलाकर खाना चाहिए. इससे कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं.

दही में नमक मिलाने के बारे में क्या ख्याल है?

जैसा की आप सभी जानते हैं कि नमक खाने का स्वाद बढ़ाने में काफी कारगर होता है. ऐसे में, दही में थोड़ी मात्रा में नमक मिलाना नुकसानदायक नहीं है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर रात में दही खाते समय नमक मिलाने की सलाह देते हैं. ऐसा माना जाता है कि यह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है. लेकिन, दही अम्लीय प्रकृति का होता है. सीधे शब्दों में कहें तो यह पेट में गैस बनाता है. ऐसे में दही में नमक तो मिलाएं लेकिन मात्रा कम रखें.

नमक, चीनी या गुड़, क्या ज्यादा फायदेमंद ?

एक बात का खास ध्यान रखें, अगर आप रोज़ाना दही में नमक मिलाकर खा रहे हैं तो ये खाने से त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. जिसकी वजह से बाल झड़ सकते हैं, समय से पहले सफेद हो सकते हैं और त्वचा पर मुंहासे हो सकते हैं. इसलिए, दही में नमक से बचना चाहिए. चीनी की बात करें तो दही में चीनी मिलाना बेहद फायदेमंद माना जाता है. दरअसल, दही में चीनी मिलाने से यह ठंडा हो जाता है और इसे खाना नुकसानदायक नहीं होता. दही में गुड़ मिलाना भी बहुत फायदेमंद है.