मौसम बदलते ही क्यों बढ़ जाती हैं बीमारियाँ? जानिए 8 असरदार बचाव उपाय

मौसम बदलते ही शरीर कमजोर महसूस होने लगता है और इम्यूनिटी घटती है, नमी और ठंडी-गर्मी की बदलती स्थिति बैक्टीरिया और वायरस को सक्रिय कर देती है. सर्दी, खांसी और वायरल इन्फेक्शन जैसी बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है. इस बदलते मौसम में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए कुछ हेल्दी आदतें अपनाना बेहद जरूरी है. इन 8 आसान और असरदार हेल्थ टिप्स को अपनाकर आप मौसम बदलने पर होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं.

मौसम बदलने पर बढ़ने वाली बीमारियाँ और उनका रिस्क

सर्दी-खांसी (Common Cold & Cough) – नमी और तापमान के अचानक बदलने से जुकाम और खांसी होने का जोखिम बढ़ जाता है.

वायरल फीवर (Viral Fever) – मौसम के बदलाव से इम्यूनिटी कमजोर होती है, जिससे वायरल इंफेक्शन का खतरा बढ़ता है.

साइनस इंफेक्शन (Sinus Infection) – ठंडी या बदलती हवा साइनस को प्रभावित करती है और साइनस इंफेक्शन का रिस्क बढ़ाती है.

गले की खराश (Sore Throat) – ठंडी हवा और ड्राई एरिया गले में जलन या खराश का कारण बनती है.

एलर्जी (Seasonal Allergies) – फूल, धूल और पॉल्लन से एलर्जी की समस्याएँ बढ़ सकती हैं.

पेट की बीमारियां (Stomach Upset / Food Poisoning) – मौसम बदलने पर बैक्टीरिया और वायरस एक्टिव हो जाते हैं, जिससे पेट की बीमारियाँ बढ़ती हैं.

स्किन की समस्याएँ (Skin Problems) – ठंडी या गर्म हवा से स्किन ड्रायनेस, रैशेस और खुजली की समस्या हो सकती है.

एस्थमा (Asthma & Respiratory Issues) – हवा की नमी और धूल फेफड़ों पर असर डालती है, जिससे अस्थमा के मरीजों के लिए जोखिम बढ़ जाता है.

मौसम बदलने पर बीमारियों से बचने के 8 हेल्थ टिप्स