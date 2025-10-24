Home > हेल्थ > मौसम बदलते ही क्यों बढ़ जाती हैं बीमारियाँ? जानिए 8 असरदार बचाव उपाय

मौसम बदलते ही क्यों बढ़ जाती हैं बीमारियाँ? जानिए 8 असरदार बचाव उपाय

क्या आप जानते हैं कि मौसम बदलते ही आपका शरीर अचानक कमजोर क्यों हो जाता है? क्या यही वजह है कि सर्दी, खांसी और वायरल तेजी से फैलते हैं? जानिए कैसे छोटी-छोटी आदतें आपकी सेहत को बचा सकती हैं और बीमारियों से सुरक्षा देती हैं.

By: Anuradha Kashyap | Published: October 24, 2025 8:28:30 AM IST

मौसम बदलते ही क्यों बढ़ जाती हैं बीमारियाँ? जानिए 8 असरदार बचाव उपाय

मौसम बदलते ही शरीर कमजोर महसूस होने लगता है और इम्यूनिटी घटती है, नमी और ठंडी-गर्मी की बदलती स्थिति बैक्टीरिया और वायरस को सक्रिय कर देती है. सर्दी, खांसी और वायरल इन्फेक्शन जैसी बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है. इस बदलते मौसम में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए कुछ हेल्दी आदतें अपनाना बेहद जरूरी है. इन 8 आसान और असरदार हेल्थ टिप्स को अपनाकर आप मौसम बदलने पर होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं.

मौसम बदलने पर बढ़ने वाली बीमारियाँ और उनका रिस्क

  • सर्दी-खांसी (Common Cold & Cough) – नमी और तापमान के अचानक बदलने से जुकाम और खांसी होने का जोखिम बढ़ जाता है.
  • वायरल फीवर (Viral Fever) – मौसम के बदलाव से इम्यूनिटी कमजोर होती है, जिससे वायरल इंफेक्शन का खतरा बढ़ता है.
  • साइनस इंफेक्शन (Sinus Infection) – ठंडी या बदलती हवा साइनस को प्रभावित करती है और साइनस इंफेक्शन का रिस्क बढ़ाती है.
  • गले की खराश (Sore Throat) – ठंडी हवा और ड्राई एरिया गले में जलन या खराश का कारण बनती है.
  • एलर्जी (Seasonal Allergies) – फूल, धूल और पॉल्लन से एलर्जी की समस्याएँ बढ़ सकती हैं.
  • पेट की बीमारियां (Stomach Upset / Food Poisoning) – मौसम बदलने पर बैक्टीरिया और वायरस एक्टिव हो जाते हैं, जिससे पेट की बीमारियाँ बढ़ती हैं.
  • स्किन की समस्याएँ (Skin Problems) – ठंडी या गर्म हवा से स्किन ड्रायनेस, रैशेस और खुजली की समस्या हो सकती है.
  • एस्थमा (Asthma & Respiratory Issues) – हवा की नमी और धूल फेफड़ों पर असर डालती है, जिससे अस्थमा के मरीजों के लिए जोखिम बढ़ जाता है.

मौसम बदलने पर बीमारियों से बचने के 8 हेल्थ टिप्स

  • संतुलित आहार अपनाएं – ताजे फल, हरी सब्जियाँ, दालें और प्रोटीन युक्त भोजन शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स वाले आहार वायरल और बैक्टीरियल इंफेक्शन से बचाते हैं.
  • पर्याप्त नींद लें – रोजाना 7-8 घंटे की नींद शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है और थकान कम करती है.
  • व्यायाम और योग करें – हल्का व्यायाम, स्ट्रेचिंग और योग से रक्त संचार बेहतर होता है और शरीर का तापमान संतुलित रहता है, इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है और वायरल इन्फेक्शन का खतरा कम होता है.
  • हाथ साफ रखें – साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोएं, खासकर खाने से पहले और बाहर से आने के बाद, साफ हाथ रखने से जुकाम, खांसी और वायरल बुखार जैसी बीमारियों से बचाव होता है.
  • पर्याप्त पानी पिएं – रोजाना 7-8 गिलास पानी पीने से शरीर हाइड्रेटेड रहता है और जहरीले पदार्थ बाहर निकलते हैं, हाइड्रेटेड शरीर वायरल और बैक्टीरियल इंफेक्शन से बचता है.
  • हल्के और गर्म भोजन का सेवन करें – सूप, दलिया और उबली सब्जियाँ शरीर को गर्म रखते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते है, ठंडी चीज़ें खाने से पेट और गले की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.
  • भीड़ और प्रदूषण से बचें – मास्क पहनें, चेहरे को छूने से बचें और हवादार वातावरण में रहें, यह वायरल और बैक्टीरियल बीमारियों के खतरे को कम करता है.
  • स्ट्रेस कम करें – मेडिटेशन, हल्की एक्सरसाइज और अच्छे शौक अपनाने से तनाव कम होता है, मानसिक संतुलन इम्यूनिटी मजबूत करता है और मौसम बदलने पर बीमार होने की संभावना घटाता है.
