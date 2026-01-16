RO पानी फिर भी टायफॉयड? ‘साफ पानी’ के बावजूद क्यों फैल रही है यह खतरनाक बीमारी

RO Water Safety: यह सब जानते हैं कि टाइफाइड दूषित पानी से फैलता है. साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होने वाली इस बीमारी का आसानी से इलाज किया जा सकता है और जान बचाई जा सकती है. हालांकि कभी-कभी इसका समय पर पता नहीं चल पाता क्योंकि जो लोग फिल्टर किया हुआ और साफ पानी पीते हैं, वे भी इससे प्रभावित हो सकते हैं.

ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों को लगता है कि RO का पानी पीने से उन्हें टाइफाइड नहीं होगा. हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह बुखार S. Typhi बैक्टीरिया से दूषित खाने से भी फैल सकता है. ऐसा तब होता है जब टाइफाइड वाला कोई व्यक्ति बिना हाथ धोए आपके खाने या पीने की चीज़ों को छूता है. यह तब भी हो सकता है अगर दूषित पानी जिसमें मल या पेशाब हो आपके खाने के संपर्क में आता है.

अगर कोई बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद हाथ नहीं धोता है तो आपको उनसे टाइफाइड हो सकता है. जब वे सतहों और चीज़ों (जैसे फ़ोन या दरवाज़े के हैंडल) को छूते हैं तो वे बैक्टीरिया छोड़ सकते हैं जो उन चीज़ों को छूने वाले अगले व्यक्ति तक फैल सकते हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन के अनुसार, टाइफाइड अक्सर बुखार से शुरू होता है लेकिन इसे सिर्फ़ वायरल बुखार या फ़ूड पॉइज़निंग समझने की गलती नहीं करनी चाहिए. जब तक बुखार गंभीर होता है तब तक इन्फेक्शन आमतौर पर काफ़ी बढ़ चुका होता है.

टाइफाइड के कितने स्टेज होते हैं?

टाइफाइड बुखार के लक्षण चार स्टेज में धीरे-धीरे डेवलप हो सकते हैं. एंटीबायोटिक्स से शुरुआती इलाज आपको बाद के स्टेज में जाने से रोक सकता है.

स्टेज 1

S. Typhi के संपर्क में आने के पांच से 14 दिनों के अंदर आपको टाइफाइड बुखार के लक्षण महसूस होने लग सकते हैं. पहला लक्षण बुखार है जो कई दिनों में धीरे-धीरे बढ़ता है जिसे “स्टेपवाइज़” कहा जाता है क्योंकि यह धीरे-धीरे बढ़ता है. इस स्टेज के दौरान बैक्टीरिया आपके खून में फैल रहे होते हैं.

स्टेज 2

बुखार के दूसरे हफ़्ते में, बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं जिससे पेट में तेज़ दर्द और दस्त या कब्ज़ जैसे दूसरे लक्षण हो सकते हैं. आपकी त्वचा पर “रोज़ स्पॉट्स” भी हो सकते हैं जो छोटे, गुलाबी धब्बे होते हैं जो रैश जैसे दिखते हैं.

स्टेज 3

अगर एंटीबायोटिक्स से इलाज न किया जाए तो बैक्टीरिया गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं, आमतौर पर आपके लक्षण शुरू होने के तीसरे हफ़्ते के आसपास. आपको गंभीर कॉम्प्लीकेशन्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अंदरूनी ब्लीडिंग.

स्टेज 4

इस स्टेज पर ज़्यादातर लोग ठीक होने लगते हैं क्योंकि उनका बुखार कम हो जाता है.

टाइफाइड के लक्षण और संकेत

तेज बुखार के अलावा जो इलाज न करने पर हफ्तों तक रह सकता है, टाइफाइड अक्सर कई दिनों में धीरे-धीरे बिगड़ता जाता है. दूसरे लक्षणों में शामिल हैं:

तेज सिरदर्द

ठंड लगना

भूख न लगना

पेट दर्द

आमतौर पर छाती या पेट पर रैशेज दिखाई देते हैं।

खांसी

मांसपेशियों में दर्द

मतली और उल्टी

दस्त या कब्ज

टाइफाइड का इलाज कैसे किया जाता है?

डॉक्टर का कहना है कि रोग के प्रकार के आधार पर आपका इलाज अलग-अलग तरह के एंटीबायोटिक्स से किया जा सकता है. पैराटाइ डॉक्टर बुखार का इलाज भी एंटीबायोटिक्स से किया जाता है.

हालाँकि यदि आपको कोई जटिलता है तो आप अस्पताल में भर्ती के अलावा भी इलाज करा सकते हैं.