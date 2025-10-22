Home > हेल्थ > टैल्कम पाउडर या कैंसर! क्या सच में है इससे खतरा? यहां पढ़िए पूरी रिपोर्ट

क्या टैल्कम पाउडर में कैंसर का खतरा संभव है?  WHO ने इसे संभवतः कैंसरजनक क्यों बताया है? सुरक्षित विकल्प जैसे कॉर्नस्टार्च आधारित पाउडर बेहतर हैं जागरूक रहना जरूरी है.

By: Team InKhabar | Last Updated: October 22, 2025 4:47:21 PM IST

Talcum powder: टैल्कम पाउडर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे कई लोग अपने शरीर को सूखा और साफ रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसे हम आमतौर पर टैल्कम पाउडर के नाम से जानते हैं. लेकिन हाल ही में इस पाउडर को लेकर कई विवाद और सवाल उठे हैं कि क्या यह कैंसर पैदा कर सकता है? खासकर टैल्क में अगर एस्बेस्टस (Asbestos) हो, तो यह स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है.

टैल्कम पाउडर क्या है?

टैल्क एक प्राकृतिक खनिज है जो बहुत सारे उत्पादों में इस्तेमाल होता है, जैसे कॉस्मेटिक्स, सिरेमिक, प्लास्टिक और कागज बनाने में टैल्क की खासियत यह है कि यह त्वचा को सूखा और चिकना रखता है.

कैंसर से जुड़ी चिंताएं कब शुरू हुईं?

1970 के दशक से ही शोधकर्ता टैल्कम पाउडर और कैंसर के बीच संबंध पर ध्यान दिए. कुछ अध्ययनों में यह पाया गया था कि टैल्क शायद कैंसर का कारण बन सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या टैल्क में एस्बेस्टस मौजूद है या नहीं

एस्बेस्टस क्या है?

एस्बेस्टस एक खतरनाक खनिज है जिसे कई सालों से पता चला है कि यह कैंसर का कारण बनता है, अगर टैल्क में एस्बेस्टस मिला हो तो वह निश्चित रूप से खतरनाक है. हालांकि एस्बेस्टस की मौजूदगी का पता लगाना मुश्किल होता है क्योंकि यह बहुत सूक्ष्म होता है और टैल्क के साथ मिलकर बाहर दिखना मुश्किल होता है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट क्या कहती है?

WHO की कैंसर एजेंसी आईएआरसी ने 2024 में बताया कि टैल्क संभवत: कैंसरजनक हो सकता है, इसका मतलब है कि टैल्क में कैंसर पैदा करने की क्षमता हो सकती है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिला है वहीं अगर टैल्क में एस्बेस्टस हो तो वह निश्चित ही कैंसर का कारण बनता है.

टैल्क और कैंसर के मामलों में क्या मिला है?

1970 के दशक से कई बार यह देखा गया कि टैल्क के कण कुछ महिलाओं के अंडाशय के ट्यूमर में पाए गए. इसके बाद ‘जॉनसन एंड जॉनसन’ जैसी बड़ी कंपनियों के खिलाफ मुकदमे भी हुए, जिनमें दावा किया गया कि उनके टैल्कम पाउडर से अंडाशय कैंसर हुआ. 2020 से कंपनी ने टैल्कम पाउडर बनाना बंद कर दिया और कॉर्नस्टार्च से बने पाउडर बेचने लगी.

क्या टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल सुरक्षित है?

हालांकि कई लोग अभी भी टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इससे त्वचा सूखी रहती है और खुजली कम होती है. लेकिन सुरक्षा के लिहाज से कॉर्नस्टार्च आधारित पाउडर ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि कॉर्नस्टार्च पाउडर अंडाशय कैंसर का कारण नहीं बनता. टैल्कम पाउडर शायद कैंसर का कारण हो सकता है, लेकिन जब तक उसमें एस्बेस्टस न हो, तब तक खतरा कम माना जाता है, इसलिए बेहतर होगा कि हम ऐसे पाउडर का इस्तेमाल करें जिनमें एस्बेस्टस न हो और साथ ही कॉर्नस्टार्च जैसे सुरक्षित विकल्पों को प्राथमिकता दें. इसके साथ ही सरकार और कंपनियों को चाहिए कि वे टैल्क में एस्बेस्टस की जांच और सुरक्षा नियमों को और कड़ा करें ताकि लोगों को कोई नुकसान न हो.टैल्क और एस्बेस्टस के मुद्दे पर अभी भी शोध चल रहे हैं, इसलिए जागरूक रहना और सुरक्षित उत्पादों का चयन करना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है.

