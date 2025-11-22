Sexual Health: लंबे समय तक सेक्स न करने से हो सकती हैं कई परेशानियां! ये 6 लक्षण बर्बाद कर सकते हैं शादीशुदा जिंदगी

Not Having Sex For A Long Time Side Effects: सेक्स और फिजिकल रिलेशन की जब भी बात आती है तब ज्यादातर लोग चुप्पी साध लेते हैं. वहीं, कुछ इसे बेडरूम की बात कहकर आगे बढ़ जाते हैं. भारत में आज भी सेक्स को एक टैबू समझा जाता है. लेकिन, यह कोई टैबू नहीं बल्कि, शरीर की जरूरत है. जी हां, जिस तरह शरीर में विटामिन और न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से समस्याएं आने लगती हैं. उसी तरह सेक्स भी शरीर के लिए जरूरी माना गया है. National Center for Biotechnology Information (NCBI) की एक स्टडी में यह बताया गया है कि अगर लंबे समय तक सेक्स न किया जाए या सेक्सुअल रिलेशनशिप न बनाया जाए तो शरीर पर क्या असर हो सकता है.

लंबे समय तक सेक्स नहीं करने से क्या हो सकता है?

NCBI की स्टडी में 17 हजार 744 लोगों का डेटा जमा किया गया था. इस डेटा में 15.2 प्रतिशत पुरुष और 26.7 प्रतिशत महिलाएं ऐसी थीं जिन्होंने एक साल से शारीरिक संबंध यानी सेक्स नहीं किया था. वहीं, दूसरी तरफ 8.7 पुरुष और 17.5 प्रतिशत ऐसी महिलाएं थीं जो 5 साल से फिजिकल रिलेशन में थे. स्टडी में कई चौंकाने वाले फैक्ट्स आए हैं और पता लगा है कि लंबे समय तक सेक्स नहीं करने से शरीर में किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं.

रिसर्च के मुताबिक, लंबे समय तक सेक्स नहीं करने से एंग्जायटी से लेकर ब्लड प्रेशर तक, कई समस्याएं हो सकती हैं.

एंग्जायटी

हेल्दी सेक्सुअल लाइफ और मेंटल हेल्थ का सबसे स्ट्रांग कनेक्शन माना जाता है. रिसर्च के मुताबिक, रेगुलर सेक्स करने वाले लोगों का स्ट्रेस उन लोगों से कम हो सकता है, जिन्होंने लंबे समय से सेक्सुअल रिलेशनशिप्स नहीं बनाया है. इतना ही नहीं, कई स्टडी में ऐसा साबित भी हुआ है कि लंबे समय तक सेक्सुअल रिलेशनशिप्स नहीं बनाने वालों को एंग्जायटी की समस्या भी हो सकती है. साइंस में ऐसा माना गयाहै कि शारीरिक संबंध बनाने से शरीर में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो एंग्जायटी को काफी कम करते हैं.

स्ट्रेस

रिसर्च की मानें तो हेल्दी सेक्सुअल लाइफ नहीं जीने वाले लोगों की जिंदगी काफी स्ट्रेसफुल होती है. क्योंकि, उन्हें टच स्टारवेशन यानी पार्टनर के टच की कमी महसूस होने लगती है, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता है और कई मामलों में डिप्रेशन तक हो सकता है.

ब्लड प्रेशर

रिसर्च के मुताबिक, सेक्स और ब्लड प्रेशर में ऐसे तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है. लेकिन, स्ट्रेस बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर की समस्या भी हो सकती है. कई मामलों में पाया गया है कि स्ट्रेस बढ़ने से ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है या फिर बहुत कम हो जाता है.

नींद की कमी

लंबे समय तक सेक्स नहीं करने से स्ट्रेस और एंग्जायटी की समस्या बढ़ने लगती है. जिसका नतीजा यह होता है कि नींद की कमी होने लगती है. नींद की कमी की वजह से शरीर में कई तरह की अन्य परेशानियां जन्म ले सकती हैं.

रिश्ते हो सकते हैं खराब

2015 में एक स्टडी सामने आई थी जिसके मुताबिक, अगर पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध स्वस्थ नहीं हैं तो रिश्ते खराब हो सकते हैं. कई बार तो शादियों के टूटने की वजह भी खराब सेक्सुअल रिलेशन होते हैं.

कौन-से लक्षण कर सकते हैं शादीशुदा जिंदगी खराब?

इरेक्टाइल डिसफंक्शन

इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी स्तंभन दोष के पीछे कई वजह हो सकती हैं. लेकिन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की सबसे बड़ी वजह लिंग में पर्याप्त ब्लड सर्कुलेशन माना जाता है. ऐसा थायरॉयड, टाइप-2 डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है. ऐसे में अगर यह बीमारियां किसी मर्द को घेर लें तो उसकी सेक्स लाइफ पर असर पड़ने लगता है.

हार्मोनल इम्बैलेंस

शरीर में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है, जो हेल्दी सेक्स लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है. अगर शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो सेक्स लाइफ बर्बाद हो सकती है. शरीर में बढ़ती उम्र के साथ इस हार्मोन की कमी होना आम है. लेकिन, हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल से इसका बैलेंस बनाकर रखा जा सकता है. टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से कामेच्छा में कमी, स्तंभन दोष और थकान की समस्या हो सकती है.

कामेच्छा में कमी

कामेच्छा या सेक्स करने की इच्छा में कमी एक चिंता का विषय माना गया है. हालांकि, इसपर बहुत कम लोग बात करते हैं जिसकी वजह से उनकी मेंटल और फिजिकल दोनों ही हेल्थ खराब होने लगती है. टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से भी सेक्स की इच्छा नहीं होती है. ऐसे में हार्मोन्स का बैलेंस बनाकर रखने के लिए हेल्दी डाइट जरूरी मानी गई है.

शीघ्रपतन (प्रीमैच्योर इजेक्यूलेशन)

सेक्स करने या इंटीमेसी से पहले या करने के कुछ ही मिनटों में बहुत जल्दी ड्राइव का खत्म होना शीघ्रपतन का संकेत हो सकता है. इसे नजरअंदाज करना मतलब सेक्स लाइफ बर्बाद करना हो सकता है. हालांकि, कभी-कभी शीघ्रपतन होना आम होता है. साथ ही इसके पीछे की वजह संबंध बनाने का डर, तनाव, स्थान का अनुकूल होना और आत्मविश्वास की कमी भी हो सकता है.

पेरोनी रोग

पेरोनी रोग का मतलब है लिंग का टेढ़ापन. यह समस्या तब सबसे ज्यादा आती है जब इरेक्शन के दौरान दर्द होने लगता है. अगर इस तरह की परेशानी है तो बिना किसी शर्म या संकोच के डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए. इस परेशानी से निपटने में डॉक्टर दवा या इंजेक्शन दे सकते हैं. इसके अलावा सर्जरी का भी ऑप्शन होता है. लेकिन, इसके लिए डॉक्टर की सलाह सबसे ज्यादा जरूरी होती है.

सेक्स सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए भी जरूरी माना गया है. ऐसे में रिश्तों को मजबूत बनाकर रखने के लिए पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशन्स को हेल्दी बनाकर रखने के लिए खुलकर बात करें. वहीं, अगर किसी तरह की परेशानी आ रही है तो डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं.

