मोटापा बिगाड़ सकता है सेक्स लाइफ, पैदा करता है ये बड़ी समस्याएं
Home > हेल्थ > मोटापा बिगाड़ सकता है सेक्स लाइफ, पैदा करता है ये बड़ी समस्याएं

मोटापा कई बीमारियों की जड़ है. इसके कई कारण हैं. पुरुषों में मोटापा उनके यौन स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है. आईए जानतें हैं, मोटापे के कारण पुरुषों में होने वाली कुछ यौन समस्याओं के बारे में जानें.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 4, 2025 8:28:00 PM IST

Weight Or Sex Problems : अधिक वजन या मोटापा स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है. मोटापा कई बीमारियों की जड़ है. यह हृदय रोग, उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर, यकृत रोग, मधुमेह और कई अन्य बीमारियों का कारण बन सकता है. अधिक खाना, जंक फूड का सेवन और शारीरिक गतिविधि की कमी मोटापे के मुख्य कारण हैं. पुरुषों में मोटापा उनके यौन स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है. अधिक वजन वाले पुरुषों में कई यौन समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है. मोटापे के कारण पुरुषों में देखी जा सकने वाली चार यौन समस्याओं के बारे में जानें.

मोटापा टेस्टोस्टेरोन के स्तर को कम करता है

अधिक वजन होने से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर भी कम हो जाता है. टेस्टोस्टेरोन यौन क्रिया के लिए आवश्यक है. इसकी कमी से सेक्स की इच्छा कम हो सकती है. कम टेस्टोस्टेरोन का स्तर भी इरेक्शन प्राप्त करने में समस्या पैदा कर सकता है. टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के गुप्तांगों में रक्त संचार को बनाए रखता है. पुरुषों में मोटापा इन चार यौन समस्याओं का कारण बन सकता है. मोटापा कई बीमारियों की जड़ है और इसके कई कारण हैं. पुरुषों में मोटापा उनके यौन स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है. अधिक वजन वाले पुरुषों में कई यौन समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है. जानें पुरुषों में मोटापे के कारण होने वाली चार यौन समस्याओं के बारे में.

मोटापा पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन को बढ़ाता है

अधिक वजन भी पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कारण बनता है. एक अध्ययन के अनुसार, इरेक्टाइल डिसफंक्शन से पीड़ित लगभग 70 से 80 प्रतिशत पुरुष मोटे होते हैं. इस यौन समस्या में संभोग के दौरान जननांगों का अपर्याप्त इरेक्शन शामिल होता है, जिससे वे संभोग करने में असमर्थ हो जाते हैं.

मोटापा प्रोस्टेट के आकार को बढ़ा सकता है

मोटापा पुरुषों में प्रोस्टेट के आकार को भी बढ़ाता है. इससे सेक्स के दौरान असुविधा हो सकती है. इस स्थिति को सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया (मोटापा और यौन स्वास्थ्य हिंदी में) कहा जाता है. अगर आप मोटे हैं और आपकी कमर 40-43 इंच से ज़्यादा है, तो आपको सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया होने की संभावना उन लोगों की तुलना में दोगुनी है जिनकी कमर इससे कम है.

मोटापा प्रजनन को प्रभावित करता है

पुरुषों में अधिक वजन होने से उनके प्रजनन भी प्रभावित हो सकता हैं. इससे शुक्राणुओं की संख्या और गतिशीलता में कमी आ सकती है. इससे पुरुष बांझपन हो सकता है. ज़ाहिर है, इससे पिता बनना भी मुश्किल हो सकता है. बेहतर होगा कि आप अभी से वज़न कम करने के प्रयास शुरू कर दें.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: Causes of obesitymale obesitymotape ke karan hone wali sexual problemobesity effects sex lifeObesity in men
