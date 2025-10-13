First Night Problems: शादी की पहली रात पुरुष करते हैं ये गलतियां, पत्नी रह जाती है निराश!

First Night Mistakes : पहली रात या सुहागरात का सेक्स हमेशा सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतज़ार किया जाता है. पुरुष अक्सर अपने प्रदर्शन को लेकर काफी दबाव और तनाव में रहते हैं, जबकि महिलाएं उस अकेले इंसान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखती हैं. लेकिन यहां हम पुरुषों द्वारा की जाने वाली उन गलतियों के बारे में बात करेंगे जो उनकी सुहागरात के सेक्स को बर्बाद कर सकती हैं. इसलिए इन्हें पढ़ें और अपने मुख्य दिन पर किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए इन्हें ध्यान में रखें.

बहुत ज्यादा शराब

आप अपनी शादी के दिन शराब पीकर मौज-मस्ती करना चाहते हैं, यह बहुत ज्यादा होता है. लेकिन आपको इसके दुष्परिणामों को ध्यान में रखना होगा! पुरुष अपनी शादी में बहुत ज्यादा शराब पीते हैं और उनके दोस्त इस मामले में कोई मदद नहीं करते, जिससे सुहागरात का सेक्स अपने आप ही खराब हो जाता है. यह बिस्तर पर आपके प्रदर्शन को प्रभावित करता है, इसलिए आप कितनी मात्रा में शराब पीते हैं, इस पर ध्यान दें.

फिल्मों से तुलना

सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी अपनी सुहागरात के अनुभव की तुलना फिल्मों में देखी गई चीजों से करने की गलती करते हैं. फिल्में काल्पनिक होती हैं और वे आपकी उम्मीदें बढ़ा देती हैं, यहीं आप गलत हैं. कुछ भी परफेक्ट और दोषरहित नहीं होता, इसलिए अगर आप ऐसी उम्मीदें रखते हैं, तो आप अपनी शादी की रात के सेक्स को बर्बाद कर ही देंगे.

बहुत ज्यादा दबाव

जैसे ही आप रात की योजना बनाना शुरू करते हैं और खुद को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर करते हैं, आप अनावश्यक दबाव में आ जाते हैं. यह दबाव आपके प्रदर्शन को भी प्रभावित करता है और आप ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिन्हें आसानी से टाला जा सकता था.

बहुत ज्यादा हताश होना

ज्यादातर पुरुष शादी की रात पागल हो जाते हैं. वे सचमुच हताश होकर ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे उन्होंने पहले कभी किसी महिला को देखा ही न हो. शांत रहें, अच्छे और शांत रहें. अपनी पत्नी की सहमति से, उसे गंभीरता से परखें. बहुत ज़्यादा दबाव में आने से बचें.

ध्यान भटकना

ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें क्योंकि थोड़ा सा भी खराब मूड पूरी शादी की रात को बर्बाद कर सकता है.