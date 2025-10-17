एक साथ घर में रहते हुए भी अलग बिस्तर पर सोते हैं कपल्स जानिए क्या ‘Sleep Divorce’ का ये ट्रेंड

Sleep Divorce: आजकल कपल्स के बीच कई नए ट्रेंड चल रहे हैं, जिनमें से एक है स्लीप डिवोर्स. कपल्स इसे तेजी से अपना रहे हैं और यात्रा के दौरान होटल का कमरा शेयर करने के बजाय दो अलग-अलग कमरों में सोना पसंद कर रहे हैं. आइए जानें कि कपल्स स्लीप डिवोर्स क्यों अपना रहे हैं और इसके क्या फायदे और नुकसान हैं.

स्लीप डिवोर्स क्या है? (What is sleep divorce?)

स्लीप डिवोर्स का सीधा सा मतलब है कि कपल्स अलग-अलग कमरों में सोते हैं. यह उस अवधारणा से बिल्कुल अलग है जिसके अनुसार कपल्स हमेशा साथ सोना पसंद करते थे. स्लीप डिवोर्स में, कपल्स शारीरिक रूप से एक-दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं.

कपल्स स्लीप डिवोर्स क्यों चुन रहे हैं? (Why are couples choosing sleep divorce?)

बेहतर नींद

इसका सबसे बड़ा कारण बेहतर नींद है. कभी-कभी एक पार्टनर खर्राटे लेता है या लंबे समय तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है, जिससे दूसरे पार्टनर की नींद में खलल पड़ता है. स्लीप डिवोर्स दोनों पार्टनर्स को बेहतर नींद लेने में मदद करता है, जिससे वे पूरे दिन ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं.

शारीरिक समस्याएं

कुछ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, जैसे स्लीप एपनिया, जिससे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है. ऐसे में, अलग सोना उनके लिए फायदेमंद होता है.

भावनात्मक दूरी

कभी-कभी, कपल्स भावनात्मक रूप से दूर हो जाते हैं. ऐसे में, अलग सोने से उन्हें खुद को दूर करने और अपने रिश्ते पर विचार करने का मौका मिलता है.

तनाव कम करना

तनाव भी स्लीप डिवोर्स का एक कारण हो सकता है. अगर एक पार्टनर बहुत तनाव में है, तो यह दूसरे पार्टनर की नींद में खलल डाल सकता है.

स्लीप डिवोर्स के फायदे (Benefits of Sleep Divorce)

बेहतर मानसिक स्वास्थ्य

अच्छी नींद मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है. स्लीप डिवोर्स दोनों पार्टनर्स को बेहतर नींद लेने में मदद करता है, जिससे वे कम तनावग्रस्त और ज्यादा खुश रहते हैं.

बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य

अच्छी नींद शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है. स्लीप डिवोर्स प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और कई बीमारियों से बचा सकता है.

बेहतर रिश्ते

स्लीप डिवोर्स कपल्स के रिश्तों को बेहतर बना सकता है. जब दोनों पार्टनर अच्छी नींद लेते हैं, तो वे और सहनशील बनते हैं.

स्लीप डिवोर्स के नुकसान (Disadvantages of Sleep Divorce)

भावनात्मक दूरी

हालांकि स्लीप डिवोर्स जोड़ों को निजी जगह देता है, लेकिन यह भावनात्मक दूरी भी पैदा कर सकता है.

इटीमेंसी में कमी

स्लीप डिवोर्स इटीमेंसी में कमी का कारण बन सकता है.

