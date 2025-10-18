Home > हेल्थ > स्ट्रेस बन रहा है मेल फर्टिलिटी का सबसे बड़ा दुश्मन, डॉक्टर से जानें कैसे बढ़ता तनाव घटा रहा है स्पर्म काउंट और पिता बनने की क्षमता

Stress Or Sex: आजकल लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं. लोग अक्सर अपने शारीरिक स्वास्थ्य के कारण मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं. हालांकि, तनाव एक ऐसी समस्या है जिसका सीधा असर शरीर पर पड़ता है, खासकर पुरुषों पर. आइए तनाव और पुरुष प्रजनन क्षमता के बीच संबंध को समझें.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 18, 2025 12:24:09 AM IST

Stress Or Sex Problem: तनाव एक ऐसी समस्या है जिसका सामना बहुत से लोग करते हैं. फिर भी, स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. इसे अक्सर कम करके आंका जाता है, खासकर पुरुषों में. इसलिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी जागरूकता बढ़ाने का एक अच्छा अवसर है.

तनाव स्वास्थ्य को कई तरह से प्रभावित करता है

इसका गहरा प्रभाव पड़ता है, खासकर पुरुष प्रजनन क्षमता पर. कई अध्ययनों से पता चलता है कि लंबे समय तक तनाव शुक्राणुओं की संख्या और समग्र यौन क्रिया को प्रभावित करके पुरुष प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है.तनाव और पुरुष प्रजनन क्षमता के बीच संबंध को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह माता-पिता बनने का सपना देखने वाले जोड़ों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है. विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर, हम गुरुग्राम स्थित सीफ़र फ़र्टिलिटी के आईवीएफ विशेषज्ञ डॉ. पुनीत राणा अरोड़ा से पुरुष प्रजनन क्षमता पर तनाव के प्रभाव के बारे में जानेंगे.

तनाव और पुरुष प्रजनन क्षमता के बीच संबंध

जैसे-जैसे तनाव का स्तर बढ़ता है, शरीर में कोर्टिसोल का स्तर बढ़ता है. यह एक हार्मोन है जो तनाव के प्रति शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया का हिस्सा है. कोर्टिसोल का बढ़ा हुआ स्तर टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को बाधित कर सकता है, जो शुक्राणु उत्पादन और यौन क्रिया में शामिल एक आवश्यक हार्मोन है. कम टेस्टोस्टेरोन के स्तर से शुक्राणुओं की संख्या में कमी, शुक्राणु की गुणवत्ता में कमी और स्तंभन दोष हो सकता है. तनाव अन्य प्रजनन हार्मोन के संतुलन को भी प्रभावित करता है, जो पुरुष बांझपन में और योगदान दे सकता है.

तनाव अस्वास्थ्यकर आदतों का कारण बनता है

लंबे समय तक तनाव अस्वास्थ्यकर जीवनशैली की आदतों को भी जन्म दे सकता है. इससे खराब आहार, शारीरिक गतिविधि की कमी और नींद की कमी हो सकती है, जो सभी प्रजनन क्षमता को कम करने में योगदान कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, तनाव के कारण खराब आहार से पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जो शुक्राणु स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा सकती है. इसके अलावा, तनाव शराब या तंबाकू के सेवन को भी बढ़ा सकता है, जो दोनों ही शुक्राणु की गुणवत्ता और उत्पादन को कम करने में योगदान करते हैं.

पुरुष प्रजनन क्षमता कैसे बढ़ाएं?

तनाव कम करने के उपाय पुरुष प्रजनन क्षमता को काफी बढ़ा सकते हैं. व्यायाम और अन्य शारीरिक गतिविधियां कोर्टिसोल के स्तर को कम करती हैं और हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं. ध्यान, डायाफ्रामिक श्वास और अन्य माइंडफुलनेस व्यायाम भी तनाव प्रबंधन के उपायों के रूप में सहायक होते हैं. इसके अतिरिक्त, एक स्वस्थ आहार, पर्याप्त नींद और एक सामाजिक सहयोग प्रणाली बेहतर स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता को बढ़ावा दे सकती है.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: Fertility and Lifestylemale fertilitymale infertilityStress and FertilityStress and Sperm Quality
