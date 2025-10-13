Home > हेल्थ > Sex Problem: सावधान! सेक्स के दैरान हो सकती है आपको भी ये कॉमन इन्जरी

sex problem : यौन संबंध को एक सुखद अनुभव बनाने के लिए, सेक्स के दैरान चोट के खतरों को समझना जरूरी है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 13, 2025 10:07:21 PM IST

sex problems : यौन संबंध एक सुखद अनुभव है, लेकिन यह आपको हमेशा संतुष्टि नहीं देता. कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपके यौन अनुभव को प्रभावित कर सकती हैं. यौन संबंध को एक सुखद अनुभव बनाने के लिए, यौन चोट के जोखिमों को समझना जरूरी है ताकि आप इन चोटों का समय पर इलाज करवा सकें और एक सुखी वैवाहिक जीवन जी सकें. आइए, संभोग के दौरान होने वाली कुछ सामान्य यौन चोटों के बारे में बताते हैं.

पीठ की चोट

पीठ की चोट सबसे आम यौन चोट मानी जाती है. संभोग के दौरान अलग-अलग पोजिशन आजमाने से पीठ में चोट लग सकती है. आप बर्फ के पैक से इस दर्द को कम कर सकते हैं. सूजन कम होने पर, आप अपनी मांसपेशियों पर सिकाई भी कर सकते हैं.

योनि की चोटें

योनि की चोटें सबसे आम यौन चोटों में से एक हैं. यह तब हो सकती है जब महिलाओं को संभोग के बाद रक्तस्राव हो या सेक्स के दौरान दर्द हो. इस समस्या से बचने के लिए योनि में चिकनाई बनाए रखना जरूरी है. अगर चिकनाई के बावजूद कंडोम फट जाए, तो अपने डॉक्टर से सलाह लें. ज्यादातर योनि की चोटें आसानी से ठीक हो जाती हैं, लेकिन कुछ के लिए एंटीबायोटिक दवाओं की जरूरत होती है.

फंगल संक्रमण

सफाई की कमी, मुख मैथुन या पुरुष के लिंग पर लार लगने से फंगल संक्रमण हो सकता है. संभोग के दौरान उचित स्वच्छता न बनाए रखने से यूरिन इंफेक्‍शन (यूटीआई) हो सकता है. योनि का सूखापन भी यूटीआई का कारण बन सकता है. संभोग से पहले पेशाब करना न भूलें. यह यूटीआई बैक्टीरिया को योनि से चिपकने से रोकने में मदद करता है. इसके अलावा, आप नियमित रूप से क्रैनबेरी का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि यह बैक्टीरिया को योनि से दूर रखने में मदद करता है.

योनि में कुछ फंस जाने पर

संभोग के दौरान कंडोम या टैम्पोन के योनि में फंस जाने का खतरा होता है. यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आप यह अनुमान नहीं लगा सकते कि यह कब हो सकता है. संभोग के लगभग आधे घंटे बाद आप इन वस्तुओं को अपने शरीर से हटा सकते हैं. आप इन्हें अपनी उंगलियों से भी हटा सकते हैं.

कारपेट पर इंफेक्‍शन का खतरा

कभी-कभी, रोमांच के लिए, कुछ जोड़े बिस्तर के बजाय कालीन, चटाई या यहां तक कि जमीन पर बिछी चादर पर भी संभोग करने की कोशिश करते हैं. हालांकि, इससे संभोग के बाद कालीन के गंदे होने की संभावना बढ़ जाती है. ऐसे में, आप प्रभावित जगह को एंटीबैक्टीरियल साबुन और ठंडे पानी से धो सकते हैं. अगर त्वचा पर किसी भी तरह की चोट लगी हो, तो एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल क्रीम का इस्तेमाल करें.

