Sex Power Booster : सिर्फ स्वाद नहीं, ताकत का खजाना हैं ये 6 ड्राईफ्रूट्स ,यौन समस्याओं से लेकर दिल-दिमाग तक रखते हैं फिट

Sex Power Booster : तनाव, नींद की कमी और खराब जीवनशैली यौन जीवन को प्रभावित कर रहे हैं. दवाओं की बजाय, इन 6 सूखे मेवों का सेवन करें, जो यौन स्वास्थ्य और समग्र स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 23, 2025 11:04:53 PM IST

Sex Power Booster : तनाव, खराब खान-पान और नींद की कमी पुरुषों और महिलाओं दोनों के यौन प्रदर्शन को प्रभावित कर रही है. इसलिए, ढेर सारी दवाइयाँ लेने के बजाय, प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का सेवन करना सबसे अच्छा है जो यौन प्रदर्शन को बेहतर बना सकते हैं और हमें स्वस्थ रख सकते हैं. इस उद्देश्य के लिए सूखे मेवे सबसे प्रभावी हैं. इनके लाभों का कई अध्ययनों और आयुर्वेदिक ग्रंथों में विस्तार से वर्णन किया गया है.

बादाम टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं

बादाम विटामिन ई, ज़िंक और सेलेनियम से भरपूर होते हैं, जो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने में योगदान करते हैं. इसके अतिरिक्त, इनमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड रक्त परिसंचरण में सुधार करते हैं, जिससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन में सुधार हो सकता है.

कैसे करें उपयोग

5-6 बादाम रात भर पानी में भिगोएं और सुबह खाली पेट खाएं. इससे सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा. आप चाहें तो सोने से पहले इसे गर्म दूध के साथ भी ले सकते हैं.

अखरोट स्पर्म क्वालिटी की गुणवत्ता में सुधार करते हैं

अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड और एल-आर्जिनिन नामक एक एमिनो एसिड होता है, जो स्पर्म क्वालिटी की संख्या और गतिशीलता को बढ़ाता है. ये रक्त परिसंचरण में भी सुधार करते हैं.

खाने का तरीका

दिन में 4-5 अखरोट खाना फायदेमंद होता है. आप इन्हें स्मूदी या ओट्स के साथ भी मिला सकते हैं.

काजू यौन इच्छा बढ़ाते हैं

काजू में ज़िंक भरपूर मात्रा में होता है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों में यौन इच्छा को बढ़ाता है. ये टेस्टोस्टेरोन के स्तर को भी बढ़ाते हैं.

खाने का तरीका

दिन में 5-6 काजू नाश्ते के रूप में खाना चाहिए है. आप इन्हें रात के खाने के बाद भी खा सकते हैं. हालाँकि, इन्हें ज़्यादा मात्रा में खाने से बचें क्योंकि इनमें वसा होती है.

किशमिश सहनशक्ति बढ़ाती है

किशमिश आयरन, पोटेशियम और बोरॉन से भरपूर होती है, जो ऊर्जा के स्तर को बढ़ाती है और यौन सहनशक्ति में सुधार करती है. आयुर्वेद में इसे एक उत्तेजक आहार माना जाता है.

खाने का तरीका

10-15 किशमिश रात भर पानी में भिगोएं और सुबह खाली पेट खाएं. आप इन्हें दूध में उबालकर भी खा सकते हैं.

अंजीर खाने से कार्यक्षमता बढ़ती है

अंजीर फाइबर, आयरन और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं. ये यौन क्रिया को बेहतर बनाते हैं और पुरुषों में शुक्राणुओं की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करते हैं.

खाने का तरीका

2-3 सूखे अंजीर रात भर दूध में भिगोएं और सुबह इनका सेवन करें.

पिस्ता रक्त प्रवाह में सुधार करता है

एक अध्ययन में पाया गया है कि नियमित रूप से पिस्ता खाने से इरेक्टाइल डिसफंक्शन में सुधार होता है. इनमें मौजूद स्वस्थ वसा और प्रोटीन रक्त प्रवाह में सुधार करते हैं.

खाने का तरीका

नाश्ते में रोजाना मुट्ठी भर पिस्ता खाएं. भुने और बिना नमक वाले पिस्ता ज़्यादा फायदेमंद होते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

Tags: best dry fruits for sexual healthdry fruit food for sexually long timedry fruits for sexual staminafood for sexually long timeNatural ways to improve sexual health
