‘पहली बार सेक्स’ को लेकर लड़कियों के मन में होते हैं ऐसे-ऐसे वहम, जानिए आखिर क्या है सच?

First Time Sex: सेक्स के दौरान खून का आना संभव है. यौन संचारित संक्रमण होने का भी लगातार डर बना रहता है. इसके अलावा, गर्भवती होने पर महिलाओं को प्रसव पीड़ा भी सहनी पड़ती है. हालांकि प्रसव के दौरान महिलाओं के ऐसे वीडियो देखनें को मिलतें हैं जिनमें वे बिल्कुल भी नहीं चीखतीं, फिर भी इससे जुड़ा डर कम नहीं होता. दूसरी ओर, लड़कों के साथ ऐसी बातचीत नहीं होती. वे उत्तेजना और चरमसुख के बारे में बात करते हैं. इस बीच, महिलाओं में सेक्स को लेकर कई गलतफहमियां और डर पनपने लगते हैं. इससे एक साथी के लिए सेक्स के प्रति आशंकाएं पैदा हो जाती हैं. महिलाएं मान लेती हैं कि दर्द होना लाजमी है. ऐसा नहीं है कि उन्हें इस दर्द का डर सिर्फ़पहली बार यौन संबंध बनाने के दौरान ही होता है.
क्या मासिक धर्म के दौरान सेक्स सही है या गलत?
24 वर्षीय जेस कहती हैं कि उन्हें नहीं पता कि सेक्स के दौरान दर्द और उदासी से कैसे बचा जाए. उन्होंने कहा, “सेक्स के बारे में मैंने जो कुछ भी सुना था, उससे मैं बहुत तनाव में थी. मैं बहुत सतर्क थी. मुझे ऑर्गेज्म के बारे में कई मिथकों ने जकड़ रखा था. सेक्स के दौरान मुझे जो बताया जाता था, मैं उससे मुक्त भी नहीं हो पाती थी. मुझे बताया जाता था कि सेक्स दर्दनाक हो सकता है, और मुझे न चाहते हुए भी इसे स्वीकार करना पड़ता था.” उन्होंने आगे कहा, “मैंने एक सतर्क और विनम्र साथी चुना. मैंने खुद भी शारीरिक संबंधों के बारे में कई बातों पर शोध किया. अगर आपका साथी ठीक है, तो दर्द की बात पूरी तरह से गलत है.हन्नाह विटन अपने यूट्यूब चैनल पर सेक्स से जुड़ी हर बात पर चर्चा करती हैं. दर्दनाक सेक्स के बारे में, वह कहती हैं, “कई महिलाओं को सेक्स के दौरान दर्द इसलिए नहीं होता क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से दर्दनाक होता है. बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हम नहीं जानते कि अच्छा सेक्स कैसे किया जाता है.”
सेक्स के दैरान दर्द
कई बार सेक्स स्थितियां दर्दनाक हो सकती हैं. अगर आपको सेक्स के दौरान दर्द होता है, तो यह एक गंभीर समस्या है. “योनि में दर्द ,यौन संचारित रोगों (STI) के कारण हो सकता है. कभी-कभी, लेटेक्स कंडोम और साबुन भी जलन पैदा कर सकते हैं.” अगर दर्द बना रहे, तो आपको किसी यौन स्वास्थ्य क्लिनिक से संपर्क करना चाहिए.हालांकि, दर्दनाक संभोग पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों से जुड़ा है. 2017 में एक अध्ययन हुआ और पाया कि ब्रिटेन में 16 से 24 वर्ष की आयु की 10 प्रतिशत लड़कियों को दर्दनाक संभोग का अनुभव होता है .संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अध्ययन किया गया, और शोधकर्ता सारा मैकलेलैंड ने महिलाओं और पुरुषों से पूछा कि उनके लिए कम यौन संतुष्टि का क्या मतलब है. पुरुषों ने इस सवाल का जवाब अपने साथी की उदासीनता बताया, जबकि महिलाओं ने दर्द बताया.
