Sexual Health Alert: सेक्स के दौरान की गई ये गलतियां आपको बना सकती हैं यौन संचारित बीमारियों का शिकार, जानें कैसे करें सुरक्षित बचाव

Sexual Health Alert: दुनिया भर में यौन संचारित रोगों (एसटीडी) के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. कुछ यौन संचारित रोगों का कोई इलाज नहीं है; उन्हें केवल नियंत्रित किया जा सकता है. इसलिए, यह समझना ज़रूरी है कि यौन संचारित रोगों का खतरा किसे है और उनके शुरुआती लक्षण क्या हैं. आइए डॉक्टरों से और जानें.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 22, 2025 10:30:26 PM IST

Sexual Health Alert: यौन संचारित रोगों (एसटीडी) के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन ये अभी भी एक बड़ा खतरा बने हुए हैं. इसलिए, सभी को यौन संचारित रोगों (एसटीडी) के बारे में जागरूक होना चाहिए. ऐसा इसलिए है क्योंकि एड्स के अलावा, कई अन्य यौन संचारित रोग भी हैं जिनकी समय पर पहचान ज़रूरी है. आइए विशेषज्ञों से जानें कि यौन संचारित रोगों की पहचान कैसे करें. डॉक्टरों के अनुसार, यौन संचारित रोग अक्सर असुरक्षित यौन संबंध के कारण होते हैं. ज़्यादातर मामलों में, यौन संचारित रोगों के लक्षण दिखने में महीनों से लेकर सालों तक का समय लग सकता है. यही कारण है कि ज़्यादातर लोगों को इन बीमारियों का पता तब चलता है जब वे गंभीर अवस्था में पहुँच जाते हैं. हालाँकि, कुछ शुरुआती लक्षण यौन संचारित रोगों की जल्द पहचान करने में मदद कर सकते हैं.

 क्या हैं लक्षण?

 यौन संचारित संक्रमण के शुरुआती लक्षणों में पेशाब करते समय तेज़ दर्द शामिल है. इसके अलावा, अगर किसी व्यक्ति को गुप्तांगों में दर्द और खुजली होती है, तो ये भी यौन संचारित रोगों के लक्षण हो सकते हैं.  बैक्टीरिया से होने वाले यौन संचारित रोगों का इलाज संभव है, लेकिन वायरस से होने वाले यौन संचारित रोगों का इलाज संभव नहीं है; इन्हें केवल नियंत्रित किया जा सकता है.

स्किन पर चकत्ते

 स्किन पर चकत्ते और दाने यौन संचारित रोगों का एक प्रमुख लक्षण हैं. ये लक्षण आमतौर पर एचआईवी रोगियों में देखे जाते हैं. अगर सिर या चेहरे पर लाल धब्बे दिखाई देते हैं, तो ये यौन संचारित संक्रमण का संकेत हो सकते हैं. हालाँकि हमेशा ऐसा नहीं होता, फिर भी अगर आपको ये लक्षण दिखाई दें, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

खतरे में लोग

जो लोग लंबे समय तक असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं या जिनके कई यौन साथी होते हैं, उन्हें यौन संचारित संक्रमण होने का खतरा अधिक होता है.

इससे कैसे बचें

  • असुरक्षित यौन संबंध से बचें.
  • अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें.
  • अगर आपको अपने गुप्तांगों में कोई समस्या हो, तो डॉक्टर से सलाह लें.

