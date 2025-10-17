क्या एंटी-डिप्रेशन दवा कर रही है आपकी सेक्स लाइफ को प्रभावित? जानिए पूरी सच्चाई

Antidepressant and sex life: डिप्रेशन की दवाएं तनाव और चिंता से काफी राहत प्रदान करती हैं, लेकिन कुछ पुरुषों के लिए, ये दवाएं उनके सेक्स जीवन पर गंभीर प्रभाव डाल सकती हैं. इसलिए, डर के मारे, वे अवसाद या चिंता का अनुभव होने के बावजूद इन दवाओं का सेवन करने से बचते हैं. हालंकि, इन दवाओं से होने वाली सेक्स समस्याएं आम हैं. ये दुष्प्रभाव आमतौर पर यौन संबंध बनाने में कठिनाई पैदा करते हैं. वेबएमडी की एक रिपोर्ट के अनुसार, कुछ पुरुषों में यौन इच्छा में कमी देखी जाती है, जबकि अन्य को स्खलन में कठिनाई होती है. कोलंबिया विश्वविद्यालय के मनोचिकित्सक डेविड जे. हेलरस्टीन का कहना है कि अगर दवा का नियमित सेवन किया जाए, तो ज्यादातर पुरुष डिप्रेशन की दवाओं से होने वाले यौन रोग से उबर सकते हैं.

गूगल सर्च से परेशानी हो सकती है

डॉ. हेलरस्टीन का कहना है कि ऐसे मामलों में मरीज अक्सर घबरा जाते हैं. वे गूगल पर जाकर “यौन रोग” टाइप करते हैं और अधूरे ज्ञान के आधार पर निष्कर्ष निकाल लेते हैं. वास्तव में, यौन रोग के कई कारण होते हैं. अवसाद और चिंता अपने आप में महत्वपूर्ण कारण हैं. इसके अलावा, नशीली दवाओं और शराब का सेवन भी यौन जीवन को प्रभावित करता है. उन्होंने कहा, “हमारे कई मरीज़ों ने अवसादरोधी दवा लेने के बाद यौन क्रिया में सुधार देखा है. अगर अवसादरोधी दवा ने यौन क्रिया को प्रभावित किया है, तो इसका मुख्य कारण अवसाद है. अगर अवसाद ठीक हो जाता है, तो यौन क्रिया में भी सुधार हो सकता है. इसका मतलब है कि अवसाद ने यौन जीवन को प्रभावित किया है, न कि अवसादरोधी दवा ने.”

डॉक्टर से सलाह लिए बिना किसी निष्कर्ष पर न पहुंचें.

हेलरस्टीन कहते हैं, “अगर आपको लगता है कि अवसादरोधी दवा ने यौन क्रिया को प्रभावित किया है, तो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अपने मनोचिकित्सक से सलाह लें.” अपने आप एंटीडिप्रेसेंट दवा या उपचार बंद न करें.” इससे और नुकसान हो सकता है. कभी-कभी, शरीर के समायोजित होने के बाद यौन कार्य अपने आप बेहतर हो जाता है. सबसे आसान उपाय दवा बंद करने के बजाय खुराक को बदलना है. हालांकि, डॉक्टर से सलाह लिए बिना ऐसा न करें. डॉक्टर से सलाह लें और उनसे सलाह लें. ऐसे मामलों में, डॉक्टर आमतौर पर खुराक को समायोजित करता है. एंटीडिप्रेसेंट के लिए दवाओं के दो समूह निर्धारित हैं. एक समूह सेरोटोनिन रीपटेक इनहिबिटर (SSRI) है, जिसमें सीतालोप्राम, पैरॉक्सिटाइन और पैक्सिल शामिल हैं. पैक्सिल यौन कार्य संबंधी शिकायतों का सबसे आम कारण है. दूसरा समूह सेरोटोनिन नॉरपेनेफ्रिन रीपटेक इनहिबिटर (SNRI) है, जिसमें डुलोक्सेटीन, लेवोमिल्नासीप्रान और अन्य दवाएं शामिल हैं.

