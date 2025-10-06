Sex Life Problem: पेट और कमर की चर्बी बिगाड़ सकती है आपकी सेक्स लाइफ, जानिए क्या है संबंध
Sex life : ज्यादा वजन न सिर्फ आपको शारीरिक रूप से आलसी बना सकता है, बल्कि मानसिक तनाव भी पैदा कर सकता है. ये दोनों ही आपके सेक्स लाइफ को प्रभावित कर सकते हैं.

October 6, 2025

Sex Life Problem: शरीर में ज्यादा चर्बी वजन के बढ़ाने का कारण बन सकती है. इस स्थिति को आमतौर पर मोटापा कहा जाता है. आपके वजन का आकलन कई तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन वजन को मापने का जो मुख्य तरीका है उसे बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) कहा जाता है. अगर आपका बीएमआई (BMI) निर्धारित सीमा से ज्यादा है, तो आप मोटे हैं. मोटापा न सिर्फ आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, जिससे आपके प्रजनन स्वास्थ्य और यौन जीवन (Sex Life ) पर भी असर डालता है. आइए समझतें हैं कि मोटापा कैसे आपके सेक्स लाइफ को बर्बाद कर सकता है.

कमर बताती है सेहत की स्थिति

कमर आपके स्वास्थ्य के बारे में सब कुछ बता देती है. आपकी कमर पर दिखाई देने वाला टायर आपके मोटापे की सीमा को दर्शाता है. इससे निपटने और चर्बी कम करने के लिए, कई लोग वजन घटाने वाले खान – पान और व्यायाम करते हैं. हालांकि, कुछ लोग अपने आलस्य पर काबू नहीं पा पाते और ज्यादा वजन के कारण कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं. कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन ने शारीरिक आलस्य को और भी बढ़ा दिया है, जिससे मोटापे की महामारी फैल रही है. इसका असर ना केवल सेक्स जीवन बल्कि पार्टनर के साथ संबंधों पर भी पड़ रहा है.

मोटापा बना एक महामारी

20वीं सदी की शुरुआत से ही मोटापा ज्यादातर लोगों के लिए एक स्वास्थ्य समस्या रहा है. यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों में इसने तेजी पकड़ी. हाल के दशकों के आकड़े बताते हैं कि मोटापे में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मेक्सिको, चीन, भारत और थाईलैंड जैसे विकासशील देशों में हुई है. मोटापे की महामारी को 1997 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के एक परामर्श द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता दी गई थी. आप को बता दें कि 1995 में, दुनिया भर में अनुमानित 20 करोड़ वयस्क मोटे थे. इसके अलावा, पांच साल से कम उम्र के 18 लाख बच्चे भी मोटे थे. वर्ष 2000 तक, मोटे वयस्कों की संख्या बढ़कर 30 करोड़ से ज्यादा हो गई थी. विकासशील देशों में, अनुमान है कि 11.5 करोड़ से ज्यादा लोग मोटापे से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं. आमतौर पर, महिलाओं में मोटापे की दर पुरुषों की तुलना में ज्यादा होती है. दोनों के लिए, मोटापा शुगर, हार्ट, हाई ब्लड प्रेशर , स्ट्रोक और कुछ प्रकार के कैंसर सहित गंभीर बीमारियों का एक बड़ा खतरा पैदा करता है.

मोटापे और खराब सेक्स लाइफ के बीच संबंध

ज्यादा वजन आपकी ऊर्जा,और सेक्स लाइफ को प्रभावित कर सकता है. सेक्स में संतुष्टि की कमी से रिश्तों में तनाव भी पैदा हो सकता है. आपको बता दे कि मोटापा आपके सेक्स लाइफ और रिश्तों को दीमक की तरह धीरे- धीरे खत्म कर रहा है.

विस्तार से समझिए मोटापा और सेक्स के बारे में

  1. अधिक वजन होने से शरीर में हार्मोनल असंतुलन होता है. यह आपके मूड को प्रभावित करता है, जिससे आपके यौन जीवन में समस्याएं आ सकती हैं.
  2. मोटापा आपके शरीर के आकार को खराब कर सकता है, जिससे एक-दूसरे में रुचि कम हो सकती है.
  3. ज्यादा वजन सेक्स के दौरान आपकी सहनशक्ति को प्रभावित करता है. इससे आपको उत्तेजित होने या चरमसुख तक पहुंचने से पहले ही थकान हो सकती है.
  4. अधिक वजन आपके आत्मविश्वास को भी कमजोर करता है. मोटापे के कारण कई महिलाएं बॉडी शेमिंग और झिझक का शिकार हो जाती हैं. यह सीधे आपकी सेक्स इच्छा को प्रभावित करती है. अधिक वजन वाले शरीर के साथ यौन संबंध बनाने में आपको असहजता महसूस हो सकती है.

मोटापा कम करने के तरीके

महामारी जैसा मोटापा आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है. इसे नियंत्रित करना बहुत जरूरी हो गया है. हम आपको अपना वजन संतुलित रखने के कुछ आसान तरीके बता रहे हैं.

संतुलित भोजन

अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, तो इसे बंद करने का समय आ गया है.

मिठाइयों पर कंट्रोल

ऐसे किसी भी खाद्य पदार्थ से बचें जिसमें चीनी की मात्रा ज्यादा हो.

व्यायाम पर ध्यान दें

अपने शरीर के अलग-अलग हिस्सों से चर्बी कम करने के लिए व्यायाम करें.

पानी का ज्यादा सेवन

ज्यादा पानी पीने से आपका पाचन स्वस्थ रहता है और मेटाबॉलिज्स तेज रहता है. यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

