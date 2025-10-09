आखिर रोमांस के बाद पुरुषों को क्यों आती है नींद? साइंस ने बताया चौंकाने वाला सच
Sex Problems: महिलाएं अक्सर शिकायत करती हैं कि सेक्स के तुरंत बाद उनके पार्टनर सो जाते हैं हालांकि, इसकी एक खास वजह है, जो ज्यादातर लोग नहीं जानते.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 9, 2025 9:00:00 PM IST

Why Peoples Sleep After Sex
Why Peoples Sleep After Sex

Why Peoples Sleep After Sex: पुरुषों और महिलाओं के लिए प्यार और रोमांस के मायने और तरीके अलग-अलग होते हैं. जहां पुरुष सेक्स के बाद चैन की नींद चाहते हैं, वहीं महिलाएं और रोमांस चाहती हैं. ज्यादातर महिलाएं सेक्स के बाद बातचीत और अपनी भावनाओं को साझा करना पसंद करती हैं. वहीं, पुरुष इसके विपरीत बाद में सोना पसंद करते हैं. अगर आप भी अपने पार्टनर के सो जाने से परेशान हैं, तो यह खबर आपके लिए है. इससे पहले कि आप भविष्य में अपने पार्टनर की नींद को लेकर झगड़ें, इसकी वजह जान लें.

क्या कहता है विज्ञान?

सेक्स के बाद पुरुषों का सो जाना आपमें प्यार की कमी नहीं दिखाता बल्कि विज्ञान की दुनिया में इसके पीछे एक खास वजह छिपी है. वैज्ञानिक मेलिंडा वेनर ने इस वजह को लोगों के साथ साझा किया. मेलिंडा ने बताया कि सेक्स के बाद पुरुषों की नींद उनके कंट्रोल में नहीं होती. वे एक खास वजह से सो जाते हैं. ज्यादातर कपल्स रात में या सुबह सेक्स करना पसंद करते हैं. पुरुषों की नींद का सेक्स के समय से कोई लेना-देना नहीं है. अगर आपको लगता है कि पुरुष रात में सेक्स के बाद सो जाते हैं, तो आप गलत हैं.

कई हार्मोन इसके कारण होते हैं.

सेक्स के दौरान, दिमाग में कई हार्मोन निकलते हैं. इसमें नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, नाइट्रिक ऑक्साइड (NO) और प्रोलैक्टिन हार्मोन शामिल हैं. प्रोलैक्टिन वह हार्मोन है जो व्यक्ति को संतुष्टि का एहसास दिलाता है. इस वजह से, पुरुषों को दोबारा सेक्स के लिए तैयार होने में ज्यादा समय लगता है. यह हार्मोन नींद के दौरान बनता है. यह सेक्स के समय भी बनता है यही कारण है कि पुरुष अपने साथी के साथ सेक्स के बाद सो जाते हैं.

महिलाओं को नींद नहीं आती

ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का संबंध ऑर्गेज्म से भी है, जिससे पुरुषों को नींद आ सकती है. पीईटी स्कैन से यह भी पता चला है कि ऑर्गेज्म के दौरान शरीर शिथिल हो जाता है. यही कारण है कि पुरुष सेक्स के बाद सो जाते हैं. अध्ययनों से यह भी पता चला है कि महिलाएं सेक्स व चरमसुख के बाद भी, सो नहीं पातीं. महिलाएं सेक्स के तुरंत बाद उत्तेजित हो जाती हैं, जबकि पुरुषों को ज्यादा समय लगता है.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

