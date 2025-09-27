क्या आप भी व्रत में करते हैं सेंधा नमक का इस्तेमाल? तो दिल और दिमाग पर क्या होता है इसका असर जान लें
क्या आप भी व्रत में करते हैं सेंधा नमक का इस्तेमाल? तो दिल और दिमाग पर क्या होता है इसका असर जान लें

Sendha Namak Benefits: सेंधा नमक सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं है. यह आपके दिल और दिमाग पर भी असर डाल सकता है. जानिए कैसे यह आम नमक से अलग है और आपके स्वास्थ्य के लिए क्यों फायदेमंद है.

By: Shraddha Pandey | Published: September 27, 2025 6:11:04 PM IST

Sendha Namak (Rock Salt)
Sendha Namak (Rock Salt)

Benefits Of Rock Salt: सेंधा नमक (Rock Salt), जिसे रॉक सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार, इसमें पाए जाने वाले खनिज और कम सोडियम की वजह से यह सामान्य टेबल सॉल्ट की तुलना में दिल और दिमाग दोनों के लिए अच्छा है.

दिल के मामले में सेंधा नमक का सेवन ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करता है. ज्यादा सोडियम लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. वहीं, सेंधा नमक में सोडियम कम होने के कारण यह हार्ट को सुरक्षित रखने में मदद करता है और हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं के जोखिम को घटा सकता है.

दिमाग पर क्या असर डालता है सेंधा नमक?

दिमाग के लिए भी सेंधा नमक फायदेमंद है. इसमें मौजूद पोटैशियम और अन्य खनिज न्यूरॉन्स और स्नायु तंत्र के सही कामकाज में मदद करते हैं. इसके नियमित सेवन से ध्यान बढ़ता है और स्मरण शक्ति में सुधार देखने को मिलता है. कई आयुर्वेदिक जानकारों का मानना है कि यह हल्का और प्राकृतिक उपाय दिमाग को तरोताजा रखने में भी मदद करता है.

सेंधा नमक का असर सिर्फ दिल और दिमाग तक ही सीमित नहीं है. यह पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है और खाने को बेहतर तरीके से पचाने में मदद करता है. गर्मियों में पानी में सेंधा नमक मिलाकर पीने से शरीर का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहता है, जिससे थकान और कमजोरी कम महसूस होती है.

छोटे बदलाव में भी बड़ा असर

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि सेंधा नमक का सही मात्रा में इस्तेमाल छोटे बदलाव में भी बड़ा असर डाल सकता है. हालांकि, किसी भी नमक की तरह इसका अत्यधिक सेवन हानिकारक हो सकता है, इसलिए मात्रा पर ध्यान रखना जरूरी है. इस तरह, सेंधा नमक को अपनी डाइट में शामिल करना न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि दिल और दिमाग दोनों को फायदा पहुंचाने वाला एक आसान और प्राकृतिक तरीका है. 

Tags: healthy eatingRock SaltSedha namak AyurvedaSendha NamakSendha namak for Heart Health
क्या आप भी व्रत में करते हैं सेंधा नमक का इस्तेमाल? तो दिल और दिमाग पर क्या होता है इसका असर जान लें

