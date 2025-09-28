कोलेस्ट्रॉल हाई है? इन आसान लाइफस्टाइल बदलावों से 1 महीने में पाएं राहत

कोलेस्ट्रॉल आज के दौर की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक बन चुका है. इसका सीधा असर हमारे दिल की सेहत पर पड़ता है और यदि इसे समय पर नियंत्रित न किया जाए तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं. अच्छी बात यह है कि केवल दवाइयों पर निर्भर रहने की बजाय, हम अपने लाइफस्टाइल में छोटे-छोटे बदलाव करके भी कोलेस्ट्रॉल को काफी हद तक कम कर सकते हैं.साथ ही, पानी पीना और स्ट्रेस से दूर रहना भी बहुत फायदेमंद है. आज हम आपको सात ऐसे आसान लेकिन असरदार लाइफस्टाइल बदलाव बता रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप सिर्फ एक महीने में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं और लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं.

तली-भुनी चीजों से दूरी बनाएं

ऑयली और तली-भुनी चीजें जैसे पकौड़ी, समोसा, फ्रेंच फ्राइज और बर्गर शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं. ये धमनियों में चर्बी जमा करती हैं और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है. यदि आप कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं तो इन चीजों से परहेज करना बेहद जरूरी है. इनकी जगह उबली सब्जियां, दलिया, खिचड़ी और सलाद को अपनाएं. इस तरह का बदलाव न केवल कोलेस्ट्रॉल कम करेगा बल्कि पाचन को भी दुरुस्त रखेगा. सिर्फ 30 दिनों तक इस नियम को अपनाने से सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे.

साबुत अनाज और फाइबर ज्यादा लें

साबुत अनाज जैसे ओट्स, ब्राउन राइस, ज्वार, बाजरा और गेहूं का आटा फाइबर से भरपूर होते हैं. फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है. इसके सेवन से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और अनावश्यक कैलोरी लेने से बचाव होता है. यदि आप सुबह के नाश्ते में ओट्स या दलिया और दोपहर के खाने में ब्राउन राइस शामिल करेंगे, तो सिर्फ एक महीने में कोलेस्ट्रॉल का स्तर नियंत्रित हो सकता है. यह वजन घटाने में भी मदद करता है.

रोजाना 30 मिनट व्यायाम करें

कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए शरीर को सक्रिय रखना ज़रूरी है. यदि आप रोज़ाना 30 मिनट वॉक, जॉगिंग, साइक्लिंग या योग करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा और खराब कोलेस्ट्रॉल कम होने लगेगा. साथ ही, यह अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे दिल मजबूत रहता है. शुरुआत में हल्की वॉक से शुरुआत करें और धीरे-धीरे समय और गति बढ़ाएं. एक्सरसाइज से तनाव भी कम होता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में मदद करता है. सिर्फ 30 दिन में इसका असर साफ दिखाई देगा.