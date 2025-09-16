फैटी लिवर को भूल जाइए, जब आपकी डाइट में शामिल होंगी ये खास सब्जियाँ
Home > लाइफस्टाइल > फैटी लिवर को भूल जाइए, जब आपकी डाइट में शामिल होंगी ये खास सब्जियाँ

फैटी लिवर को भूल जाइए, जब आपकी डाइट में शामिल होंगी ये खास सब्जियाँ

वर्तमान जीवनशैली में बढ़ती हुई तले-भुने खाने, अधिक मीठे पदार्थों और कम शारीरिक गतिविधियों ने फैटी लिवर की समस्या को आम बना दिया है।आइए जानते हैं वे 5 सब्ज़ियाँ और इनके फ़ायदे

By: Komal Kumari | Published: September 16, 2025 2:17:34 PM IST

फैटी लिवर को भूल जाइए, जब आपकी डाइट में शामिल होंगी ये खास सब्जियाँ

जब लिवर में अतिरिक्त वसा जमा हो जाती है, तो यह सूजन, लिवर एंजाइम बढ़ने, और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का रास्ता खोलती है। खुशखबरी यह है कि सही आहार और पोषण की मदद से फैटी लिवर के लक्षणों को नेचुरली सुधारा जा सकता है। जो लिवर की सूजन को घटाती हैं, अनावश्यक वसा जमा होने से रोकती हैं, और लिवर की डिटॉक्स फिटनेस को बढ़ावा देती हैं। अगर आप नियमित रूप से ये सब्ज़ियाँ अपने भोजन में शामिल करें, साथ ही चीनी, तली-भुनी चीज़ें और जंक फूड कम करें, तो तीन महीनों में फर्क महसूस हो सकता है।

पालक

 पालक विटामिन E, C और फाइबर से भरपूर होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट सूजन को बढ़ने से रोकने में मदद करते हैं और पाचन बेहतर बनाते हैं। इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार लाकर यह वसा जमा होने की प्रक्रिया को धीमा करती है। यदि आप पालक को सलाद या सब्ज़ी के रूप में नियमित खाएँ, तो लिवर एंजाइिमों में कमी और थकान, भारीपन जैसी शिकायतों में राहत मिल सकती है।

 

ब्रोकोली

ब्रोकोली में ग्लूकोसिनोलेट्स जैसे यौगिक होते हैं, जो लिवर को डिटॉक्स करने वाली प्रक्रियाओं को सक्रिय करते हैं। यह ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करती है और लिवर में वसा जमने की प्रक्रिया को बाधित करती है। ब्रोकोली भाप में पकाना या हल्की स्टीर-फ्राय करना श्रेष्ठ रहता है ताकि पोषक तत्व बरकरार रहें। नियमित सेवन से लिवर सेल्स की मरम्मत और बेहतर स्वास्थ्य संभव है।

 

ब्रस्सेल्स स्प्राउट्स

ब्रस्सेल्स स्प्राउट्स इंडोल यौगिक से भरपूर होते हैं जो वसा संचय और ऑक्सीडेटिव डैमेज कम करने में सहायक हैं। ये लिवर के लिए कार्य करने वाले एंजाइमों को स्थिर रखते हैं और डिटॉक्स प्रक्रियाओं को सहायता देते हैं। क्योंकि ये सख्त होते हैं, हल्के तरीके से पकाना या स्टीम करना बेहतर है। तीन-चार हफ्तों के नियमित उपयोग से लिवर की सूजन और असहजता में कमी महसूस हो सकती है।

Tags: FattyLiverHealthyDietNaturalRemediesVegetablesForLiver
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आधी रात और सुबह-सुबह क्यों सबसे ज्यादा होते हैं हार्ट...

September 16, 2025

67 मामले, 18 मौतें: पानी से फैल रहा जानलेवा अमीबा

September 16, 2025

इन फिल्मों से बनाई Pooja Hegdeने इंडस्ट्री में अपनी पहचान

September 16, 2025

Rakul Preet Singhका आउटफिट पहनकर पाएँ स्टार जैसा ग्लो और...

September 16, 2025

इस हॉलीवुड सिंगर ने कैमरे के सामने दिखाया अपना मैन...

September 16, 2025

रेड फोर्ट की दीवारों पर काली परत: क्या कहता है...

September 16, 2025
फैटी लिवर को भूल जाइए, जब आपकी डाइट में शामिल होंगी ये खास सब्जियाँ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

फैटी लिवर को भूल जाइए, जब आपकी डाइट में शामिल होंगी ये खास सब्जियाँ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

फैटी लिवर को भूल जाइए, जब आपकी डाइट में शामिल होंगी ये खास सब्जियाँ
फैटी लिवर को भूल जाइए, जब आपकी डाइट में शामिल होंगी ये खास सब्जियाँ
फैटी लिवर को भूल जाइए, जब आपकी डाइट में शामिल होंगी ये खास सब्जियाँ
फैटी लिवर को भूल जाइए, जब आपकी डाइट में शामिल होंगी ये खास सब्जियाँ