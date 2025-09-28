Sabudana Milk cake recipe: व्रत के दौरान लाभप्रद है साबूदाना मिल्क केक का सेवन
Sabudana Milk cake recipe: व्रत के दौरान लाभप्रद है साबूदाना मिल्क केक का सेवन

Sabudana Milk cake recipe: नवरात्री के दौरान सभी उपवास करने वालों के लिए हम लाए हैं एक सात्विक मिस्ठान 'साबूदाना मिल्क केक' बनाने की विधि. आप इस मिठाई का भोग माता रानी को लगा कर स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं.

Published: September 28, 2025

Sabudana Milk Cake recipe: Sabudana is beneficial during fasting
Sabudana Milk Cake recipe: Sabudana is beneficial during fasting

Sabudana Milk cake recipe: पूरे देश में नवरात्री को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. मां भगवती के साथ-साथ सभी सनातनी गृहस्थ भी व्रत कर रहे हैं और उपवास रख रहे हैं. व्रत और उपवास के दौरान खाए जाने वाले पदार्थों में साबूदाना भी शामिल है. साबूदाना को इंग्लिश में सैगो कहते है. नवरात्री के दौरान आप सभी उपासकों के लिए हम ले कर आए हैं एक विशेष रेसेपी. आज आप जानेंगे साबूदाना मिल्क केक के फायदे, उपयोगिता और बनाने की विधि. 

साबूदाना मिल्क केक बनाने के लिए आवश्यक सामान 

नवरात्री के व्रत के दौरान साबूदाना मिल्क केक एक स्वादिष्ट और पौष्टिक विकल्प है. साबूदाना मिल्क केक उपवास करने वालों के लिए बहुत लाभप्रद और स्वयं को ऊर्जावान रखने का श्रोत भी है. यह रेसिपी साबूदाना, दूध, चीनी और मेवे से बनाई जाती है, जो ऊर्जा और पोषक तत्वों से भरपूर होती है. सिर्फ 40 मिनट में बनाने वाली यह मिठाई उपवास के समय परफेक्ट साबित हो रही है.

Navratri 2025: कुट्टू या सिंघाड़े का आटा क्यों है नवरात्री में खास?

साबूदाना मिल्क केक बनाने की विधि 

एक कप साबूदाना को एक घंटे तक पानी में भिगो दें और एक भारी तले वाले पैन में दूध उबाल कर थोड़ा गाढ़ा कर लें. ददोड़ के गाढ़े हो जाने के बाद भीगा हुआ साबूदाना पैन में डाल दें और धीमी आंच पर चलाएं. साबूदाना के पारदर्शी हो जाने पर इलाइची पॉवडर और घी मिलकर चलते हुए इस मिश्रण को और गाढ़ा करें. जब यह गाढ़ा हो जाए तब इसमें ड्राई फ्रूट्स पॉवडर या कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल कर मिला दें.  जब यह मिश्रण पैन छोड़ने लगे तभ घी लगे एक थाली या ट्रे में इसे फैला लें और ठंढा होने दें. ठंढा होने के बाद इसे मन चाहे आकर में काट लें.

माता रानी को भोग लगा कर स्वयं के सेवन के लिए उपयुक्त है यह मिठाई 

तैयार है आपका सैगो मिल्क केक या साबूदाना मिल्क केक. इस सात्विक मिठाई का भोग माता रानी को भी लगाइए हुए स्वयं भी इस प्रसाद को पाइए. व्रत के दौरान या किसी साधारण दिन भी यह मिठाई आपको पोषक तत्वों से परिपूर्ण रखने के साथ-साथ और ऊर्जावान भी रखेगा.  

Navratri 2025: नवरात्रों में क्यों लगाते हैं काले चने, पूड़ी और हलवा का भोग?






