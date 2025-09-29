7 दिन में दिखेगा साफ फर्क! मर्दाना ताकत हो सकती है दोगुनी, सुबह-शाम दूध में मिलाकर पीएं यह पाउडर

Tips to Increase Sexual Power: बेडरूम रोमांस में जल्दी थकान, कमजोरी और कम एनर्जी की समस्या आजकल बहुत आम हो गई है. इतना ही नहीं, कई कपल्स लिबिडो की कमी भी महसूस करने लगते हैं. जिसका सीधा-सीधा असर रिश्तों पर पड़ता है. रिश्ते को बचाने के लिए कुछ डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो कुछ महंगे सप्लीमेंट्स और दवाईयां लेना शुरू कर देते हैं. वहीं, आयुर्वेद में भी सेक्सुअल परेशानियों से निपटने के कई उपाय माने गए हैं, जिसमें से एक के बारे में हम यहां बताने जा रहे हैं. यह उपाय ताकत साथ-साथ लो-लिबिडो (Low Libido) यानी यौन इच्छा शक्ति को भी बढ़ाने में मदद कर सकता है.

7 दिन में सेक्सुअल लाइफ में दिख सकता है फर्क!

बिस्तर पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाना और अंदरुनी कमजोरी किसी भी पुरुष को परेशान कर देगी. लेकिन, इस परेशानी का इलाज सूखी हुई पीली शतावर की जड़ के पास है. आयुर्वेद में पीली शतावर को शुक्रल औषधि माना गया है. यह पुरुषों की प्रजनन शक्ति और यौन क्षमता यानी सेक्सुअल स्टेमिना (Sexual Stamina) को भी बढ़ाने में खास भूमिका निभाती है.

आयुर्वेद में ऐसा माना गया है कि पीली शतावर को अपनी डाइट में शामिल करने से शरीर में टेस्टोस्टेरोन का नेचुरल प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, जिससे सिर्फ कामेच्छा यानी लिबिडो नहीं बढ़ता बल्कि स्टेमिना और एनर्जी भी दोगुनी हो जाती है. वहीं, यह शुक्राणु वृद्धि यानी स्पर्म काउंट (Increase Sperm Count) और क्वालिटी भी बढ़ाने में मदद करता है.

ब्लड सर्कुलेशन में भी फायदेमंद

शतावर पाउडर खाने से ब्लड सर्कुलेशन भी बैलेंस्ड रहता है. इससे शरीर के हर हिस्से तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच पाता है, जो यौन क्षमता यानी सेक्सुअल स्टेमिना और ताकत (Sexual Power), दोनों में मदद करता है.

कैसे करें शतावर को डाइट में शामिल?

पीली शतावर की सूखी जड़ को पहले पीसकर पाउडर बना लें. फिर इस पाउडर को किसी डिब्बे में बंद करके रख लें और सुबह-शाम दूध में आधा चम्मच डालकर पीएं. यह पाउडर लेने से 7 से 15 दिन में आपको फर्क दिखाई देना शुरू हो जाएगा. हालांकि, इसे बहुत ज्यादा मात्रा में लेने से शरीर में गर्मी और पाचन संबंधी समस्या हो सकती है, इसलिए किसी भी चीज को डाइट में शामिल करने से पहले अच्छी तरह सोच-समझ लें.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.