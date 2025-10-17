Home > हेल्थ > बच्चे के बाद रिश्ते में क्यों आ जाती है ठंडक? जानिए दोबारा प्यार बढ़ाने का आसान तरीका

बच्चे के बाद रिश्ते में क्यों आ जाती है ठंडक? जानिए दोबारा प्यार बढ़ाने का आसान तरीका

Married Life After Having A Baby: बच्चे के जन्म के बाद पति-पत्नी दोनों को कई कठिन दौर से गुजरना पड़ता है, जिसमें एक-दूसरे का साथ बहुत जरूरी होता है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 17, 2025 7:08:31 PM IST

Married Life Tips:
Married Life Tips:

Married Life Tips: आपने अक्सर देखा होगा कि कई पति-पत्नी बच्चे के जन्म को लेकर झगड़ों में पड़ जाते हैं. हालांकि, जब इन झगड़ों के पीछे की वजह सामने आती है, तो पता चलता है कि असली वजह यह नहीं है, बल्कि दंपत्तियों के बीच एक बड़ी दूरी है. बच्चे के जन्म के दौरान आने वाली उथल-पुथल के लिए वे खुद को तैयार करते हैं, लेकिन अपने रिश्ते को लेकर लापरवाह हो जाते हैं. इसलिए, यह समझना जरूरी है कि बच्चे के जन्म के बाद पति-पत्नी दोनों एक जैसे मुश्किल दौर से गुजर सकते हैं, और ऐसे समय में एक-दूसरे का साथ बेहद जरूरी होता है. आज हम आपको बताएंगे हैं कि बच्चे के जन्म के बाद पति-पत्नी के बीच दूरियां क्यों बढ़ती नजर आती हैं.

नींद की कमी

बच्चे के जन्म के बाद, दो-तीन साल तक नींद में खलल पड़ता रहा. इसके कारण चिड़चिड़ापन, सिरदर्द, तनाव और चिंता जैसे लक्षण दिखाई देने लगे. कभी-कभी ये लक्षण हावी हो जाते हैं, जिससे एक-दूसरे के ध्यान न देने और लापरवाही के कारण चिड़चिड़ापन या गुस्सा पैदा हो सकता है. ऐसी स्थिति में, दोनों साथी मिलकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर सकते हैं कि दोनों को रात में अच्छी नींद मिले.

समय की कमी

बच्चे के जन्म के बाद, समय की कमी की एक आम बात हो जाती है. बच्चे के जन्म में इतना समय लग सकता है कि दंपत्ति के लिए एक-दूसरे के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है. यह मुश्किल जरूर है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि एक-दूसरे के लिए समय निकालना बेहद जरूरी है. ऐसे में, अपने दोस्तों को रोजाना कुछ घंटों के लिए घर पर छोड़ दें और एक-दूसरे के लिए समय निकालें.

प्यार की कमी

बच्चे के जन्म के बाद, थकान और तनाव के कारण, दंपत्ति को ऐसा महसूस नहीं होता कि वे प्यार के मूड में हैं. यह एक आम बात है. अक्सर देखा जाता है कि बच्चे के जन्म के बाद, महिलाएं अपना ज्यादातर समय अपने बच्चे के साथ बिताती हैं, उस पर अपना सारा प्यार लुटाती हैं. इससे पति को ऐसा लग सकता है कि उनके जीवन में प्यार ही नहीं बचा है. ऐसे में, खासकर महिलाओं को अपने प्रेमियों को थोड़ा प्यार देने की जरूरत होती है. इसके अलावा, पति को सकारात्मक रहना चाहिए और अपनी पत्नी का ख्याल रखना चाहिए.

अकेले छुट्टियां बिताना

पति-पत्नी के पास अक्सर इतना सामान होता है कि उनके पति अक्सर अकेले बाहर जाते हैं. पत्नी का आहत होना स्वाभाविक है. ऐसे में, अकेले यात्रा करने से बेहतर है कि आप परिवार के साथ कहीं घूमने जाएं.

बच्चे की पूरी जिम्मेदारी

अक्सर, बच्चे की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं पर डाल दी जाती हैं, और जब भी कुछ गलत होता है, तो उन्हें ही दोषी ठहराया जाता है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए.

रोमांस की कमी

रिश्ते की शुरुआत अक्सर थका देने वाली होती है. मां के लिए खुद को रोमांस के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाता है. ऐसे में, अपने जीवन में रोमांस को अलग-अलग तरीकों से शामिल करने की कोशिश करें. आप कभी-कभी निजी समय के लिए अपना सामान अपने दादा-दादी के पास छोड़ देते हैं.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: Married Life After Having A BabyMarried Life After Having A Baby TipsMarried Life TipsRelationship Tips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इम्यूनिटी के लिए वरदान से कम नही आंवला का मुरब्बा,...

October 17, 2025

रोज़ नहीं, इतने दिनों में करें शैंपू – बाल बनेंगे...

October 17, 2025

इस दिवाली स्नैक्स में बनाएं कुछ खास, स्पेशल रेसिपी से...

October 17, 2025

नहीं पड़ेगी महंगे फर्टिलाइजर की जरूरत, किचन में रखीं ये...

October 17, 2025

किस चीज से बनाए जाते हैं ग्रीन पटाखे? जानें इसकी...

October 17, 2025

नोज स्ट्रिप नहीं बल्कि काम आएंगे ये 8 देसी नुस्खे,...

October 17, 2025
बच्चे के बाद रिश्ते में क्यों आ जाती है ठंडक? जानिए दोबारा प्यार बढ़ाने का आसान तरीका

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बच्चे के बाद रिश्ते में क्यों आ जाती है ठंडक? जानिए दोबारा प्यार बढ़ाने का आसान तरीका
बच्चे के बाद रिश्ते में क्यों आ जाती है ठंडक? जानिए दोबारा प्यार बढ़ाने का आसान तरीका
बच्चे के बाद रिश्ते में क्यों आ जाती है ठंडक? जानिए दोबारा प्यार बढ़ाने का आसान तरीका
बच्चे के बाद रिश्ते में क्यों आ जाती है ठंडक? जानिए दोबारा प्यार बढ़ाने का आसान तरीका