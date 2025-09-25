High Cholesterol से बचना है? तो आज ही करें लाइफस्टाइल में ये 5 बदलाव, रिजल्ट हैरान कर देगा

High Cholesterol Diet: आजकल बदलती दिनचर्या और गलत खान-पान की वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल (high cholesterol) एक आम समस्या बन गई है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह समस्या नजरअंदाज करने पर दिल की बीमारियों, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर आप अपनी डेली लाइफस्टाइल में कुछ आसान से बदलाव करते हैं, तो इस खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बढ़ा हुआ एलडीएल (Bad Cholesterol) कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज का कारण बन सकता है, जबकि एचडीएल (Good cholesterol) कोलेस्ट्रॉल दिल को सुरक्षित रखने में मदद करता है. ऐसे में सही खान-पान और नियमित एक्सरसाइज सबसे कारगर उपाय साबित हो सकते हैं.

कोलेस्ट्रॉल कम करने के आसान उपाय:

• भोजन के बाद पैदल चलना: खाने के बाद 10–15 मिनट की वॉक से पाचन बेहतर होता है और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है.

• हेल्दी फैट्स का सेवन करें: ओमेगा-3 से भरपूर चीजें जैसे मछली, अखरोट और अलसी के बीज एलडीएल को कम करने में मददगार हैं.

• फाइबर युक्त भोजन लें: ओट्स, हरी सब्जियां, दालें और फल कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करने में असरदार हैं.

• जंक फूड और तैलीय खाने से दूरी: पैकेज्ड फूड और ज्यादा तेल-घी वाले खाने से परहेज करना जरूरी है.

• नियमित व्यायाम: रोजाना कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज या योग दिल को स्वस्थ रखने का आसान तरीका है.

• धूम्रपान और शराब से बचें: यह दोनों ही चीजें कोलेस्ट्रॉल और हार्ट हेल्थ को तेजी से नुकसान पहुंचाती हैं.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर इन आसान टिप्स को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल किया जाए तो कोलेस्ट्रॉल लेवल (Cholesterol Level) को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है. दवाओं पर पूरी तरह निर्भर रहने की बजाय बेहतर है कि समय रहते अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बना लिया जाए.