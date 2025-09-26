मर्दों की अंदरुनी ताकत बढ़ाती है यह खास चाय! न होगी थकान, न फूलेगी सांस
Improve Sexual Health: अगर आप मर्दाना ताकत यानी सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं, तो हेल्दी डाइट और एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ रागी की चाय भी आपकी मदद कर सकती है. आइए, यहां जानते हैं रागी की चाय कैसे सेक्सुअल हेल्थ के लिए फायदेमंद होती है.

By: Prachi Tandon | Published: September 26, 2025 7:11:38 AM IST

Tips to increase sexual stamina: मर्दों की यौन सेहत यानी सेक्सुअल हेल्थ का सीधा कनेक्शन ब्लड सर्कुलेशन और इम्यूनिटी से जुड़ा होता है. ऐसे में भागदौड़ वाली लाइफस्टाइल और खराब खानपान की आदतों की वजह से सेक्सुअल लाइफ पर नेगेटिव असर आने लगता है. जिसका नतीजा बेडरूम रोमांस में थकान का होना, सांस फूलना या जल्दी इजेक्यूलेट होना है. अगर आप भी सेक्सुअल हेल्थ की समस्याओं से जूझ रहे हैं या मर्दाना ताकत बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में रागी की चाय को शामिल कर सकते हैं. यह चाय सिर्फ यौन स्वास्थ्य को बेहतर नहीं बनाती है, बल्कि तनाव और थकान कम करने में भी मदद कर सकती है. 

क्यों रागी है सेक्सुअल हेल्थ के लिए फायदेमंद?

रागी को सुपरफूड माना गया है. इसमें भरपूर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, जिंक, अमीनो एसिड और फाइबर पाया जाता है. यह सभी तत्व शरीर को एनर्जी देते हैं और साथ मजबूत बनाते हैं. जिसका फायदा बेडरूम रोमांस में देखने को मिलता है. सेक्सुअल लाइफ (Sexual Life) की समस्याओं का सामना कर रहे लोगों के लिए रागी और उसकी चाय फायदेमंद साबित हो सकती है.

रागी की चाय के फायदे

स्टैमिना और परफॉर्मेंस: रागी में अमीनो एसिड की मात्रा भरपूर होता है, यह मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है और बिस्तर पर लंबा टिकने के लिए स्टैमिना बढ़ाता है.  

ब्लड सर्कुलेशन: रागी में मौजूद आयरन से बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. यह सेक्सुअल डिजायर (Sexual Desire) से लेकर इरेक्शन क्वालिटी सुधारने में मदद करता है. 

टेस्टोस्टेरोन लेवल: कई पोषक तत्वों वाली रागी में जिंक भी होता है, जो पुरुषों के सेक्सुअल हार्मोन (Sexual Hormone) टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बैलेंस करने में मदद करता है. बता दें, यही वह हार्मोन है जो सेक्सुअल डिजायर और स्टैमिना को बढ़ाता है. 

तनाव और थकान: रागी में मौजूद पोषक तत्व नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं. जिसका नतीजा होता है कि तनाव और एंग्जायटी (Stress and Anxiety) कम होने लगती है. 

कैसे करें रागी की चाय का इस्तेमाल?

सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले रागी लें और उसे पानी में अच्छी तरह से उबाल लें. अब इसे रात को बिस्तर पर जाने से आधा घंटा पहले लें. आप चाहें तो अपनी रागी की चाय में थोड़ा घी भी डालकर पी सकते हैं. दरअसल, ऐसा दावा किया जाता है कि रागी की चाय में घी डालकर पीने से शरीर में गर्माहट आती है और यह खूब ताकतवर बना देती है.  

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

