मर्दाना ताकत का इलाज है यह सब्जी! फायदे जानकर आज ही कर लेंगे डाइट में शामिल

Sex Power Improving Tips: आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में मर्दों की सबसे बड़ी चिंता उनकी एनर्जी और स्टेमिना को लेकर होती है. थकान, तनाव, खराब खान-पान और नींद की कमी का सीधा असर शरीर पर आता है. खासकर मर्दाना ताकत (Sexual Power) यानी स्टेमिना और सेक्सुअल हेल्थ खराब होने लगती है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि शरीर में जोश और बेडरूम में स्टेमिना बना रहे, तो अपनी डाइट में कुछ खास सब्जियों को जरूर शामिल करें.

यह सब्जी बना सकती है सेक्सुअल लाइफ रोमांचक!

सेक्सुअल लाइफ (Sexual Life) को हेल्दी बनाने के लिए डाइट में कद्दू शामिल करना फायदेमंद हो सकता है. जी हां, कद्दू को ज्यादातर लोग सब्जी की तरह खाते हैं और कुछ तो इसे नापसंद भी करते हैं. लेकिन, आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों ने ही इसे पुरुषों के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं माना है. आइए, यहां जानते हैं कि कद्दू कैसे सेक्सुअल लाइफ को बेहतर बना सकता है.

टेस्टोस्टेरोन लेवल

पुरुषों के शरीर में ताकत, एनर्जी और यौन क्षमता (Sexual Stamina) कम करने और बढ़ाने के पीछे टेस्टोस्टेरोन ही होता है. यह एक सेक्सुअल हार्मोन (Sex Hormones) होता है जो यौन संबंधों से जुड़ी हर समस्या के लिए जिम्मेदार होता है. अब आते हैं कद्दू पर, दरअसल इसमें जिंक और मैग्नीनिशयम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने में नेचुरली मदद कर सकता है.

स्पर्म क्वालिटी

कद्दू ही नहीं, इसके बीज भी बहुत फायदेमंद होते हैं. अगर आप कद्दू और इसके बीज अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो स्पर्म काउंट और क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है. क्योंकि, कद्दू और इसके बीजों में एंटीऑक्सीडेंट्स शुक्राणु को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और मर्दों की फर्टिलिटी (Male Fertility) बढ़ा सकते हैं.

एनर्जी बूस्टर

कद्दू खाने और पचाने में आसान होता है. साथ ही एनर्जी से भरपूर होता है. इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और फाइबर शरीर को लंबे समय तक चलता है.

सेक्स ड्राइव

अगर यौन संबंध (Sex Relations) बनाने की इच्छा कम होने लगी है, तब भी आप कद्दू को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसमें मौजूद अमीनो एसिड से टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है. नतीजन सेक्स यानी यौनी संबंध बनाने की इच्छा बढ़ सकती है.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.