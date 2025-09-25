Navratri 2025: मोटापे से परेशान? डाइट में शामिल करें ये 5 सुपरफूड्स
Navratri 2025: मोटापे से परेशान? डाइट में शामिल करें ये 5 सुपरफूड्स

नवरात्रि सिर्फ पूजा और व्रत का समय नहीं बल्कि शरीर को डिटॉक्स करने का भी शानदार मौका है. व्रत में तैलीय और तली हुई चीजों से वजन घटने की बजाय बढ़ सकता है.

By: Komal Singh | Last Updated: September 25, 2025 12:37:40 PM IST

नवरात्रि का समय सिर्फ पूजा-पाठ और व्रत का ही नहीं होता, बल्कि शरीर को डिटॉक्स करने का भी बेहतरीन मौका देता है. व्रत में लोग अक्सर तैलीय और तली हुई चीजें खा लेते हैं जिससे वजन घटने की बजाय और बढ़ जाता है. लेकिन अगर आप थोड़ी समझदारी से हेल्दी विकल्प चुनें तो वजन घटाना भी संभव है. खास बात ये है कि व्रत का खाना शरीर को हल्का रखता है और भूख को लंबे समय तक कंट्रोल करता है. अगर आप स्लिम कमर चाहते हैं तो इन 5 स्नैक्स को ज़रूर ट्राई करें.

 

 सिंघाड़े का आटा

सिंघाड़े का आटा नवरात्रि व्रत का सबसे हेल्दी विकल्प है. इसमें कैलोरी कम और फाइबर भरपूर होता है, जो पाचन को बेहतर बनाता है और लंबे समय तक पेट भरा रखता है. इससे बार-बार स्नैकिंग की आदत कम होती है और वजन घटाने में मदद मिलती है. आप सिंघाड़े के आटे से रोटी, पैनकेक या हल्का दलिया बना सकते हैं. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को डिटॉक्स करने का काम भी करते हैं. व्रत में इसे खाने से एनर्जी बनी रहती है और कमर पतली होने लगती है.

 

सामक के चावल

सामक के चावल दिखने में चावल जैसे लगते हैं लेकिन पोषण के मामले में ज्यादा हेल्दी होते हैं. इनमें कार्ब्स हल्के होते हैं और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, जिससे ये ब्लड शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाते. व्रत में सामक के चावल खाकर आपको पेट भरा हुआ महसूस होगा और भूख देर तक नहीं लगेगी. इससे ओवरईटिंग से बचाव होता है और वजन घटाने में मदद मिलती है. आप सामक के चावल से खिचड़ी, इडली या खीर जैसे स्वादिष्ट व्यंजन भी बना सकते हैं.

 

भुना हुआ मखाना

मखाना व्रत का सबसे पॉपुलर और हेल्दी स्नैक है. इसमें प्रोटीन और फाइबर होता है, जो वजन घटाने में बहुत मदद करता है. तली हुई चीजें खाने की बजाय अगर आप थोड़े-से घी या बिना तेल के मखाने को भूनकर खाएं तो ये लो-कैलोरी स्नैक बन जाता है. मखाना मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और आपको हल्का-फुल्का महसूस कराता है. शाम के समय चाय के साथ मखाना खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और जंक फूड खाने की इच्छा भी कम हो जाती है.

 

दही और फल

व्रत में दही खाना पाचन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. अगर आप इसे मौसमी फलों जैसे सेब, केला या अनार के साथ खाते हैं तो यह एक पौष्टिक और स्वादिष्ट स्नैक बन जाता है. दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं और शरीर को ठंडक भी देते हैं. वहीं फल फाइबर और विटामिन से भरपूर होते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ-साथ वजन घटाने में मदद करते हैं. यह कॉम्बिनेशन कमर पतली करने का एक आसान और स्वादिष्ट तरीका है.


नारियल पानी और सूखे मेवे

अगर आप व्रत के दौरान एनर्जी से भरपूर और हेल्दी स्नैक चाहते हैं तो नारियल पानी के साथ मुट्ठीभर सूखे मेवे सबसे सही विकल्प हैं. नारियल पानी शरीर को हाइड्रेट रखता है और इसमें बहुत कम कैलोरी होती है. वहीं, बादाम, अखरोट और किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स आपको तुरंत एनर्जी देते हैं और ओवरईटिंग से बचाते हैं. यह कॉम्बिनेशन न केवल पेट भरता है बल्कि मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है. व्रत में इसे खाने से शरीर हल्का और एक्टिव महसूस करता है.

