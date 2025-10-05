मर्दों के कमजोर शरीर में चीते जैसी ताकत भर देगी यह भूरी चीज, किस समय खाने से दूर होगी यौन दुर्बलता?
How to increase sex power: मर्दों में कमजोरी उनकी सेक्सुअल लाइफ खराब कर देती है. जिसकी वजह से पार्टनर बेडरूम में खुश और संतुष्ट नहीं हो पाता है और चिढ़चिढ़ा रहता है. अगर शरीर की कमजोरी दूर करना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में मुनक्का शामिल कर सकते हैं.

By: Prachi Tandon | Published: October 5, 2025 9:02:54 PM IST

Tips to improve sex stamina: रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने और जिंदगी को खुशनुमा बनाने का लोगों पर इतना प्रेशर है कि उसका सीधा असर हेल्थ पर आने लगा है. अगर फिजिकल हेल्थ खराब होगी तो जाहिर है कि कहीं न कहीं सेक्सुअल हेल्थ पर भी असर देखने को मिलेगा. दरअसल, जंक फूड और खराब डाइट के साथ स्ट्रेसफुल लाइफ ने यौन दुर्बलता की समस्याओं को भी बढ़ा दिया है. बरहाल, सेक्सुअल हेल्थ को ठीक रखने और यौन दुर्बलता को दूर करने में मुनक्का आपकी मदद कर सकता है. 

मुनक्का को आयुर्वेद में एक ऐसा सुपरफूड माना गया है जो शरीर को सिर्फ एनर्जी नहीं देता है, बल्कि मर्दाना ताकत और यौन क्षमता को कई गुना तक बढ़ाने में मदद कर सकते है. छोटे से दिखने वाले इस ड्राईफ्रूट में आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, फोलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. आइए, यहां जानते हैं कि मुनक्का कैसे सेक्सुअल हेल्थ को हेल्दी रखने में मदद कर सकता है. 

मर्दों की सेक्स लाइफ के लिए कैसे फायदेमंद है मुनक्का?

एनर्जी बढ़ाने में मदद

मुनक्का में ग्लूकोज और फ्रुक्टरोज मौजूद होते हैं, जो शरीर को तुरंत एनर्जी देने का काम करते हैं. साथ ही थकान से लड़ने के लिए ताकत देते हैं. 

कामेच्छा यानी सेक्स ड्राइव बढ़ाने में मदद 

मुनक्का में ऐसे तत्व भी मौजूद होते हैं जो जननांग क्षेत्र यानी प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं. इससे सिर्फ कामेच्छा नहीं बढ़ती है बल्कि स्टेमिना में भी सुधार होता है. 

स्पर्म काउंट बढ़ाने में मदद

यौन दुर्बलता की वजह से स्पर्म काउंट बी कम हो जाता है, जिसकी वजह से पिता बनने में समस्या हो सकती है. इतना ही नहीं, कई लोगों में शीघ्रपतन की समस्या हो जाती है जिसकी वजह से यौन संबंध खराब होने लगते हैं. स्पर्म काउंट बढ़ाने और उन्हें हेल्दी रखने में भी मुनक्का मदद कर सकता है. 

किस समय मुनक्का खाना है फायदेमंद?

मुनक्का ऐसे तो सुबह और रात को सोने से पहले खाना फायदेमंद हो सकता है. अगर आप सुबह के समय मुनक्का खा रहे हैं तो इसे रातभर पानी या थोड़े दूध में भिगोकर रख दें. सुबह पानी या दूध को हल्का गुनगुना करें और फिर उसका सेवन कर लें. 

वहीं, अगर आप सोने से पहले मुनक्का खाना चाहते हैं तो इसे गर्म दूध में उबालकर लें. इससे शरीर में ताकत और ऊर्जा दोनों बढ़ सकती हैं. 

बता दें, गर्मी के मौसम में मुनक्का लिमिट में ही खाएं. क्योंकि, इसकी तासीर गर्म होती है और इससे शरीर में अत्याधिक गर्मी होगी और उससे अन्य परेशानियां पैदा हो सकती हैं.  

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

