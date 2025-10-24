Home > हेल्थ > Mughal Bed Secrets: मुगल हरम का सीक्रेट मेन्यू , सेक्स पावर बढ़ाने के लिए क्या खाते थे बादशाह? जानिए हकीमों की गुप्त रेसिपी

Mughal Bed Secrets: मुगल हरम का सीक्रेट मेन्यू , सेक्स पावर बढ़ाने के लिए क्या खाते थे बादशाह? जानिए हकीमों की गुप्त रेसिपी

Mughal Empire dark secret: हमारे राजा-महाराजाओं की तरह, मुगल बादशाह भी पूरी शानो-शौकत से रहते थे. चाहे मुगल हरम हो या उनकी रसोई, इतिहास के जानकार मुगल काल की हर बारीकी जानने के लिए उत्सुक रहते हैं. मुगल बादशाहों के खान-पान का राज उनकी कामेच्छा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 24, 2025 8:09:00 PM IST

Mughal Empire secret Foods
Mughal Empire secret Foods

Mughal Empire secret Foods : मुगल शासन से जुड़े कई ऐसे राज थे जो अनसुलझे रह गए. मुगल हरम से लेकर उनकी शाही रसोई तक, इतिहास के पन्नों से धीरे-धीरे किस्से सामने आ रहे हैं. जैसे-जैसे ये परतें खुल रही हैं, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. इस लेख में हम आपको बताएंगे कि मुगल हरम में सैकड़ों महिलाओं को रखने वाले बादशाह क्या खाना पसंद करते थे और खाने का इंतजाम कैसे होता था. इतिहासकारों के अनुसार, मुगल शाही रसोई में हकीमों की प्रमुख भूमिका होती थी, जो बादशाह के लिए विशेष भोजन तैयार करते थे, जिसमें शक्तिवर्धक और कामोत्तेजक खाद्य पदार्थ शामिल होते थे.

बादशाह अपनी कामोत्तेजना बढ़ाने के लिए इसे खाते थे.

इतिहासकारों के अनुसार, मुगल रसोई में बादशाह के लिए विशेष चावल पकाया जाता था. इस चावल के दानों पर चांदी का वर्क साफ दिखाई देता था. कहा जाता है कि चांदी का वर्क न केवल पाचन क्रिया को बेहतर बनाता था, बल्कि कामोत्तेजक भी होता था. हाकिम द्वारा भोजन और मसालों का निर्धारण करने के बाद, रसोइये काम पर लग जाते थे. हाकिम द्वारा निर्धारित मसालों की मात्रा का भी ध्यान रखा जाता था ताकि कोई गलती न हो.

शाही हाकिम भोजन का निर्धारण करते हैं

डच व्यापारी फ्रांसिस्को पेल्सर्ट ने अपनी लोकप्रिय पुस्तक “जहांगीर का भारत” में मुगल काल के शाही व्यंजनों का वर्णन किया है. इस पुस्तक में अपने शोध का हवाला देते हुए, फ्रांसिस्को ने लिखा है कि उस समय, गहन शोध के बाद तैयार किए गए व्यंजनों को सम्राटों के भोजन में मिलाया जाता था. एक अन्य पुस्तक, “ट्रैवल्स ऑफ़ फ़्रे सेबेस्टियन मैनरिक” के अनुसार, शाही रसोई में किस दिन क्या खाना पकाया जाएगा, यह भी दरबार के विशेष चिकित्सकों द्वारा तय किया जाता था. वे भोजन में जड़ी-बूटियाँ और मसाले मिलाते थे जो सम्राट के यौन जीवन को बनाए रखते थे. इसलिए, चिकित्सकों के आदेश पर शाही रसोइये मौसमी व्यंजन परोसते थे. कुछ सम्राटों के शाही भोजन गंगा नदी के पानी से तैयार किए जाते थे.

मुगलों की विलासितापूर्ण जीवनशैली के किस्से भी मशहूर हैं. मुगल हरमों के रहस्य दुनिया के सामने उजागर हो चुके हैं. बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक, सभी स्वास्थ्य और खान-पान के प्रति सजग थे. हुमायूँ को छोड़कर, जो अफीम का आदी था, अकबर के हरम में 5,000 औरतें थीं. शाहजहां ने अपने पूर्वजों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, अपनी रानियों और रखैलों के साथ हरम में भोजन किया. वह अपने पूर्वजों से भी एक कदम आगे बढ़कर, बुढ़ापे में भी कामोत्तेजक दवाओं का सेवन करके औरतों के साथ यौन संबंध बनाने लगा.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

