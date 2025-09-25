क्या शादी के बाद हस्तमैथुन से पार्टनर को फर्क पड़ता है? सच जान लें वरना बढ़ सकती है परेशानी

शादी से पहले लड़कों का हस्तमैथुन (masturbation)करना आम बात है. ज़्यादातर युवक इसे अपनी सेक्सुअल जरूरतों को पूरा करने का आसान तरीका मानते हैं. एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि मास्टरबेशन यौन संतुष्टि पाने का एक सामान्य और सरल साधन है.लेकिन शादी के बाद तस्वीर बदल जाती है. अब आपके पास पार्टनर मौजूद है, ऐसे में सवाल उठता है – क्या शादी के बाद हस्तमैथुन (masturbation)करना ठीक है? या ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए खतरे की घंटी हो सकता है? सेक्सोलॉजिस्ट इस पर साफ कहते हैं कि हस्तमैथुन (masturbation)करना बुनियादी तौर पर गलत नहीं है. लेकिन शादी के बाद अगर इसकी आदत छुपकर जारी रहती है, तो ये रिश्ते में दूरी और असंतोष का कारण बन सकती है.

पार्टनर से दूर रहना

अगर आप लंबे समय तक पार्टनर से अलग रहते हैं, जैसे काम या दूरी की वजह से, तो ऐसे हालात में कभी-कभार मास्टरबेशन (masturbation)करना सामान्य है. कई कपल फोन सेक्स या अन्य तरीकों से कनेक्ट रहते हैं और फिर हस्तमैथुन से संतुष्टि पाते हैं. यह रिश्ते को बनाए रखने का एक हेल्दी तरीका भी हो सकता है.

सेक्स के बाद भी मास्टरबेशन (masturbation) करना

कई पुरुषों की आदत होती है कि पत्नी के साथ सेक्स करने के बाद भी वे अकेले जाकर हस्तमैथुन (masturbation) करते हैं. डॉ. के अनुसार, यह एक चेतावनी का संकेत है. ऐसा तब होता है जब व्यक्ति बैचलर लाइफ में बार-बार मास्टरबेशन (masturbation)करने की वजह से इसकी लत का शिकार हो चुका हो.शादी के शुरुआती दिनों में यह फर्क समझ नहीं आता, लेकिन समय के साथ पुरुष को पार्टनर से उतनी संतुष्टि नहीं मिलती और वह दोबारा मास्टरबेशन (masturbation)का सहारा लेने लगता है.

पार्टनर से असंतोष

एक और बड़ा कारण है पार्टनर से खुश न होना. अगर रिश्ते में तालमेल या यौन संतुष्टि की कमी है, तो कई पुरुष मास्टरबेशन (masturbation) का रास्ता चुनते हैं. लेकिन यह स्थिति रिश्ते के लिए खतरनाक है. बेहतर यही होगा कि पार्टनर से खुलकर बात करें और असली कारण को दूर करने की कोशिश करें.

कभी-कभार या आदत

डॉ. के अनुसार, अगर कोई पुरुष साल में कुछ ही बार, या बहुत ही कम मौकों पर सेक्स के बाद मास्टरबेशन (masturbation)करता है तो यह चिंता की बात नहीं है. लेकिन अगर यह आदत बन जाए और हर बार सेक्स के बाद भी हस्तमैथुन करने की जरूरत पड़े, तो यह आपकी शादीशुदा सेक्स लाइफ को कमजोर कर सकता है.